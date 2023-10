DIRETTA/ Taranto Audace Cerignola (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 2 ottobre 2023)

DIRETTA TARANTO AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a raccontare la diretta di Taranto Audace Cerignola, intrigante derby pugliese. Le ambizioni del Taranto sono quelle di giocare i playoff, e per il momento la squadra rossoblu le sta cavalcando: abbiamo due vittorie contro Foggia e Monterosi e il pareggio di Picerno, l’unica sconfitta è arrivata a Benevento ma il Taranto deve anche recuperare il match casalingo contro l’Acr Messina. Ottavo in classifica con una partita in meno, il club confida di prendersi anche oggi un risultato positivo, intanto ha segnato 7 gol andando sempre a segno in questa stagione. L’Audace Cerignola, rivelazione della passata annata di Serie C, deve ancora perdere.

Certo il passo potrebbe essere migliore perché finora c’è stata una sola vittoria, quella contro il Brindisi, a fronte di ben quattro pareggi. Abbiamo quindi una differenza reti in equilibrio: i gol segnati sono 8, quelli subiti 6, attacco positivo ma difesa che in qualche modo deve provare a registrarsi. Adesso noi abbiamo tutti gli elementi che ci servono, dunque possiamo accomodarci e iniziare la nostra valutazione sul modo in cui procederà questa intrigante partita dell’Erasmo Iacovone: ci siamo davvero, la parola può passare ai giocatori in campo perché la diretta di Taranto Audace Cerignola comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

TARANTO AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Taranto Audace Cerignola sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Audace Cerignola in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TARANTO AUDACE CERIGNOLA: UN DERBY INTERESSANTE!

Taranto Audace Cerignola, in diretta lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 15.00 eccezionalmente presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto tra due squadre a pari punti e vogliose di inanellare una serie di risultati positivi per confermare le prime impressioni di questa stagione.

Con una partita in meno, il Taranto ha raccolto 7 punti nelle prime quattro uscite, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultima partita i rossoblu di Capuano hanno vinto 2-3 contro il Monterosi Tuscia. 7 punti anche per l’Audace Cerignola, che nelle prime cinque gare ha raccolto una vittoria e quattro pareggi. Nell’ultimo turno è arrivato uno 0-0 interno contro la Juve Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO AUDACE CERIGNOLA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Taranto Audace Cerignola. Partiamo dalla compagine rossoblu, Capuano opta per il 3-4-3: Vannucchi, Riggio, Antonini Lui, Enrici, Kondaj, Calvano, Fiorani, Zonta, Panico, Cianci, Fabbro. Passiamo adesso agli ospiti, il modulo 4-3-2-1: Krapikas, Russo, Allegrini, Martinelli, Tentardini, Tascone, Capomaggio, Ruggiero, D’Andrea, Leonetti, Malcore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Taranto favorito sull’Audace Cerignola secondo i principali bookmakers. Andiamo a scoprire le quote del match grazie a Eurobet: la vittoria del Taranto è a 2,30, il pareggio è a 3,05, mentre il successo dell’Audace Cerignola paga 3,05 volte la posta. Non si profila una gara con molte reti secondo gli esperti: Under 2,5 a 1,57 e Over 2,5 a 2,20. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 1,90 e 1,82.











