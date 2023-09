Diretta/ Audace Cerignola Brindisi (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (18 settembre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA BRINDISI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È tempo di derby in Puglia, con la diretta di Audace Cerignola Brindisi che sta per cominciare per la terza giornata del campionato di serie C girone C. Padroni di casa che risultano essere il secondo miglior attacco del campionato, alla pari di Juve Stabia e Latina, con quattro gol realizzati. Il 75% dei gol della formazione gialloblù è stata collezionata dall’attaccante Giancarlo Malcore, sempre più bomber di questo team. L’attaccante, infatti, ha trovato tre dei quattro gol realizzati dalla formazione gialloblù, l’unico gol non messo in rete da Malcore, porta la firma di Tentardini.

Da segnalare come l’Audace Cerignola abbia pareggiato entrambe le sfide contro Messina e Sorrento con il risultato di 2-2. Ospiti del Brindisi che sono scesi in campo solamente in un’occasione, quando hanno perso in casa del Potenza con il risultato di 2-1. L’unico gol realizzato dai biancoblù è stato quello di Nicola Bizzotto. Seconda giornata che invece ha visto la formazione biancoblù non scendere in campo affrontando il Catania per problematiche legate allo stadio di casa. Guardando la classifica, il Brindisi si posiziona al diciassettesimo posto con zero punti collezionati. (Marco Genduso)

AUDACE CERIGNOLA BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Audace Cerignola Brindisi sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Audace Cerignola Brindisi in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AUDACE CERIGNOLA BRINDISI: I TESTA A TESTA

La diretta di Audace Cerignola Brindisi ci consegna sei precedenti: le partite in oggetto sono state disputate tra il 2019 e il 2022, le due squadre sono state avversarie in Serie D dando vita a fiere battaglie che si sono concluse con quattro vittorie dei gialloblu e due del Brindisi. Un derby appannaggio dell’Audace Cerignola anche dal punto di vista degli scarti: le quattro affermazioni gialloblu sono infatti un 4-1, un 4-0 e un 3-0 casalinghi e un 4-0 esterno, per un totale dunque di 15 gol realizzati e appena uno incassato. Quando ha vinto, l’Audace Cerignola lo ha sempre fatto di schianto; non così il Brindisi, che ha un 1-0 e un 2-1 e tra l’altro sempre in casa.

Un altro dato curioso che riguarda la diretta di Audace Cerignola Brindisi è quello dei due allenatori: Ivan Tisci, sedutosi sulla panchina gialloblu quest’estate, e Ciro Danucci, che allena il Brindisi dal luglio dello scorso anno, hanno sfidato la rispettiva avversaria in tre occasioni e il bilancio è per entrambi in perfetto equilibrio. Abbiamo una vittoria, un pareggio e una sconfitta: sarà interessante scoprire se questa sera il testa a testa rimarrà in questo senso, con un altro segno X, oppure uno dei due tecnici prenderà il comando delle operazioni. (agg. di Claudio Franceschini)

AUDACE CERIGNOLA BRINDISI: DERBY PUGLIESE!

Audace Cerignola Brindisi, in diretta lunedì 18 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Il Brindisi si prepara per un appassionante Monday night, che coinciderà con un derby puglies per affrontare l’Audace Cerignola. Questa sfida segue a distanza di due settimane la sconfitta subita a Potenza, anche se va sottolineato che la partita contro il Catania è stata rinviata a causa dell’indisponibilità dello stadio Iacovone.

La squadra biancazzurra, che nelle ultime sfide di Serie D è stata sconfitta entrambe le volte dagli Ofantin. L’allenatore del Cerignola, l’ex tecnico del Fasano Ivan Tisci, sembra propenso a schierare la sua squadra con un modulo 4-3-3. A centrocampo, Capomaggio sarà affiancato da Tascone e Botta, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Ruggiero. Due pareggi per l’Audace in apertura di campionato con identico punteggio, 2-2 sia in casa contro il Messina sia nell’ultima trasferta col Sorrento.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA BRINDISI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Brindisi, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Ivan Tisci schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Krapikas, Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Botta, Capomaggio, Tascone; D’Ausilio, Malcore, D’Andrea. Risponderà il Brindisi allenato da Ciro Danucci con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Monti; Cancelli, Malaccari; Albertini, De Angelis, Golfo; Ganz.

AUDACE CERIGNOLA BRINDISI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.48, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











