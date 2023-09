Diretta/ Sorrento Audace Cerignola (risultato 1-0) streaming video: Blondett! (Serie C 9 settembre 2023)

DIRETTA SORRENTO AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO LIVE 1-0): BLONDETT PORTA AVANTI I COSTIERI

Sul campo neutro di Potenza (con appena un centinaio di spettatori sugli spalti) si affrontano il neopromosso Sorrento e l’Audace Cerignola, una delle sorprese dell’ultimo campionato di Serie C. A metà del primo tempo il punteggio premia i costieri che conducono per 1 a 0 grazie al gol realizzato al 16’ da Blondett che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trasforma in oro l’assist di De Francesco e batte Krapikas con un gran colpo di testa. Gli ofantini recriminano per la rete annullata a Tascone che qualche minuto prima aveva trafitto Marcone ma l’azione era viziata dal fuorigioco del numero 29, prontamente segnalato dall’assistente di Lovison che dirige la sfida valevole per la 2^ giornata di Serie C girone C. L’undici di Tisci non accusa più di tanto il colpo e si è subito rimboccato le maniche con l’obiettivo di pareggiare i conti al più presto. {agg. di Stefano Belli}

SORRENTO AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sorrento Audace Cerignola sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Audace Cerignola in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI COMINCIA!

Prima dell’inizio della diretta del match Sorrento Audace Cerignola, impegnate nel raggruppamento C di Serie C, soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Comunale” di Sorrento le due compagini si sono scontrate in sole quattro occasioni: la prima risalente al 13 gennaio 2019 con la vittoria ospite di misura (1-2). Il 20 ottobre 2019, invece, successo campano nel campionato di Serie D con lo stesso risultato (2-1).

Vittoria rossonera anche il 18 aprile 2021, questa volta 2-0 grazie alle marcature realizzate da Mezavilla e Sandomenico. Ultimo incrocio il 23 gennaio 2022: in Serie D netta affermazione dei pugliesi (0-3) in virtù della doppietta di Malcore e del gol firmato da Giacomarro. Oggi, quindi, la quinta sfida in assoluto tra le due compagini, la prima nel girone C di Serie C. (Aggiornamento di Giulio Halasz)

LA PRESENTAZIONE

Sorrento Audace Cerignola, in diretta sabato 9 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Dopo la deludente sconfitta nel primo turno contro Giugliano, nel Sorrento c’è un consenso generale sul fatto che la squadra ha dimostrato di poter competere validamente anche in questa stagione di debutto nella Lega Pro, nonostante la difficoltà di giocare lontano da Sorrento. La squadra ha lavorato duramente durante la settimana ed è determinata a non farsi influenzare dalla sfida in trasferta a Potenza, che sul calendario appare come una partita casalinga.

Per l’Audace Cerignola invece all’esordio c’è stato un rocambolesco pareggio interno contro il Messina, con i pugliesi che hanno ribaltato il risultato a loro favore prima di subire al 92′ il gol del definitivo 2-2, realizzato da Firenze per i peloritani. Sorrento e Cerignola tornano ad affrontarsi in casa dei campani (anche se come detto solo formalmente visto che si giocherà a Potenza) dall’ultimo precedente in Serie D, il 23 gennaio 2022 fu l’Audace a imporsi con un rotondo 0-3.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Audace Cerignola, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Sorrento, Vincenzo Maiuri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, Bonavolontà, Vitale; Scala, Martignago, Badje. Risponderà l’Audace Cerignola allenata da Ivan Tisci con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Trezza; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio, D’Andrea; Malcore,

SORRENTO AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sorrento con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Audace Cerignola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











