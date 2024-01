Diretta/ Audace Cerignola Crotone (risultato 0-1) video streaming tv: autogol di Gonnelli!

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CROTONE (RISULTATO 0-1): GONNELLI SFORTUNATO

Allo stadio Domenico Monterisi, l’Audace Cerignola ospita il Crotone in occasione di questa gara valida per la ventitreesima giornata del Girone C del campionato di Serie C, dove entrambe le formazioni sono reduci da un pari nell’ultimo turno. I padroni di casa partono forte, con le occasioni di Tascone e Ruggiero, che nel giro di 5 minuti costringono Dini agli straordinari.

Al settimo minuto rispondono Gli Squali con Gomez, che raccoglie il traversone di D’Ursi, ma non riesce ad impensierire gli avversari. Al 13esimo ancora rossoblù pericolosi, con Gomez che questa volta va più vicino al bersaglio grosso, ma non abbastanza. Al 26esimo arriva l’episodio che cambia la partita: Gonnelli è sfortunatissimo e finisce per deviare la sfera nella propria porta, stappando la lattina. Meraviglioso il tacco di D’Ursi a liberare Giron ad inizio azione.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della gara tra Audace Cerignola Crotone presenta la sfida tra due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al nono e terzo posto. Partendo dai padroni di casa sono 32 i punti conquistati in questo campionato con 31 gol realizzati e 24 subiti. Grande attenzione viene posta in attacco sul trentenne Giancarlo Malcore. L’attaccante ha già realizzato 10 gol mentre è a secco da due partite con il contratto in scadenza previsto il 30 giugno 2025.

L’obiettivo del calciatore è agguantare quota 15 reti dello scorso anno. Dall’altra parte, rimanendo sempre in tema marcatori, sono presenti Guido Gomez e Marco Tumminello. I due calciatori rispettivamente hanno realizzato 11 e 9 reti trascinando il Crotone al terzo posto in classifica con ben 39 punti. Il secondo posto dista solamente due punti mentre la prima posizione sei. I dati statistici del Crotone la proiettano come il miglior attacco del campionato con 37 gol fatti. (Marco Genduso)

AUDACE CERIGNOLA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Audace Cerignola Crotone sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Audace Cerignola Crotone sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IMBATTUTI NEL 2024

La diretta Audace Cerignola Crotone, in programma sabato 27 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu hanno battezzato il 2024 con tutti gli esiti possibili avendo vinto contro il Messina in trasferta, perso in casa con il Sorrento e nello scorso turno di campionato pareggiato a Brindisi. Fin qui, l’Audace Cerignola ha collezionato 32 punti occupando attualmente la nona posizione in classifica del Girone C.

Il Crotone è ancora imbattuto in questo nuovo anno dopo aver chiuso lo scorso perdendo in casa con l’Avellino. La prima partita del 2024 è stata contro il Crotone, vinta 3-0, e successivamente con la Turris. In quel caso, il Crotone vinse addirittura 4-0 mentre nell’ultima giornata disputata è arrivato un pareggio tra le mura amiche contro il Virtus Francavilla per 1-1. I pitagorici occupano la terza posizione a 39 punti, -2 dall’Avellino e -6 dalla Juve Stabia capolista.

AUDACE CERIGNOLA CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Crotone vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Krapikas, difesa a quattro composta da Coccia, Capomaggio, Gonnelli e Russo a chiudere il reparto. A centrocampo, Tascone e Leonetti saranno le mezzali con Ruggiero trequartista mentre il duo D’Ausilio e D’Andrea supporteranno l’unica punta Malcore.

Il Crotone invece opterà verosimilmente per un 3-4-3. Tra i pali presente Dini, protetto qualche metro più avanti con Papini, Bove e Loiacono. I due esterni saranno Tribuzzi e Giron con Petriccione e Vincius centrocampisti. In attacco il tridente di serata sarà D’Ursi a destra, Vitale a sinistra e Tumminello centravanti.

AUDACE CERIGNOLA CROTONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Audace Cerignola Crotone danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bwin, la X del pareggio è data a 3 mentre il 2 a 3.20.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.20 con l’Under alla stessa soglia a 1.60. Infine, il Gol lo troviamo a 1.93 contro l’1.75 del No Gol.











