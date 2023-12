DIRETTA/ Audace Cerignola Foggia video streaming tv: gialloblu per vendicare l’anno scorso (18 dicembre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA FOGGIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Audace Cerignola Foggia evidenzia due squadre che all’interno della propria storia hanno dato vita a ben sei incontri nonostante la vicinanza territoriale. La prima sfida della storia tra queste due squadre risulta essere quella del 29 settembre 2019 con il successo dei satanelli con il risultato di 0-1 alla luce del gol realizzato da Campagna. Seconda gara che vede vincere ancora una volta il Foggia questa volta con il risultato di 2-1. Sfida contornata anche da due cartellini rossi per i gialloblù, ai danni di Rodriguez e Marotta.

Video/ Virtus Francavilla Audace Cerignola (3-3) gol e highlights: derby! (Serie C, 11 dicembre 2023)

Terza gara che rappresenta la prima vittoria dell’Audace sul Foggia. Doppio vantaggio dei rossoneri e rimonta incredibile sotto il segno di Russo, Malcore e Neglia. La quarta sfida è quella con più gol con la vittoria dell’Audace Cerignola con il risultato di 4-2 grazie alle reti firmate da Achik ed un super Giancarlo Malcore con una tripletta. Altro successo per i gialloblù il 18 maggio 2023 con il risultato di 4-1 e vittoria Foggia con passaggio del turno, in quanto play off, con il risultato di 3-0 grazie alle reti finali realizzate da Frigerio e Kontek con Delio Rossi in panchina, e una rimonta davvero incredibile. (Marco Genduso)

Diretta/ Virtus Francavilla Audace Cerignola (risultato finale 3-3): Malcore in extremis!

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Audace Cerignola Foggia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Audace Cerignola Foggia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA, CHI LA SPUNTERA’?

La diretta Audace Cerignola Foggia, in programma lunedì 18 dicembre alle ore 20:45, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu non vincono dal 12 novembre in occasione dell’1-0 inflitto al Catania. Da quel successo contro i siciliani, l’Audace Cerignola ha pareggiato contro Potenza, Turris e Virtus Francavilla, perdendo nel match casalingo contro il Picerno per 1-0 con gol decisivo di Gilli al 19′ del primo tempo.

Video/ Foggia Potenza (0-0) gol e highlights: reti bianche in Puglia (Serie C, 10 dicembre 2023)

Anche in Foggia è reduce da vari risultati non troppo soddisfacenti per usare un eufemismo. Nell’ultimo turno di campionato, i rossoneri hanno pareggiato in casa col Potenza senza segnare e questo è stato il miglior risultati delle ultime settimane dato che nelle precedenti giornate i pugliesi avevano perso contro Latina e Casertana, sempre per 2-1.

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Audace Cerignola Foggia vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Krapikas, retroguardia composta da Coccia, Gonnelli, Bianco e Russo. Nella zona nevralgia del campo opereranno Ruggiero, Tascone e D’Ausilio con davanti D’Andrea, Malcore e Lonetti.

Il Foggia opta invece per un 3-4-3. Tra i pali Nobile, pacchetto arretrato con Salines, Di Noia e Rizzo a chiudere il reparto. A centrocampo Martini e Frigerio con Garattoni esterno destro e Vezzoni sul lato mancino. Infine il tridente con Peralta e Tonkara che ai lati supporteranno il centravanti Tonin.

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Audace Cerignola Foggia danno favorita la squadra di casa a 2.30. Secondo bet365, la X relativa al pareggio è offerta a 3.05 mentre il 2 fisso a 3.20.

Ci si aspetta una gara non con troppi gol come testimoniamo l’Under 2.5 a 1.50 contro l’Over a 2.35 mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.95 e 1.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA