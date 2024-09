DIRETTA AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO, SFIDA TUTTA GIALLOBLU

Perdere? Non se ne parla, la diretta Audace Cerignola Giugliano vedrà affrontarsi due squadre ancora imbattute in questa primissima parte di campionato Serie C. La sfida verrà giocata domenica 15 settembre 2024 alle ore 20:45.

L’Audace Cerignola è partita male con un ko col Potenza in Coppa Italia Serie C, salvo poi riscattarsi in campionato. Prima c’è stato il pirotecnico 4-3 con la Juventus U23, poi il 2-0 al Messina. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio ad Avellino.

Il Giugliano è ancora a zero sconfitte coppe comprese. Infatti sia con il Campobasso che con la Casertana è arrivata la vittoria dopo i supplementari in Coppa Italia Serie C. In campionato invece vittoria con il Taranto e pareggi con Avellino e Canavese.

DOVE VEDERE LA DIRETTA AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO, STREAMING VIDEO TV

È il momento di scoprire dove vedere la diretta Audace Cerignola Giugliano. La gara verrà trasmessa da NOW e Sky.

Se invece preferite vedere la gara in diretta streaming non c’è alcun problema: l’applicazione di entrambe le emittenti sarà scaricabile su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO

Vediamo le profili formazioni della diretta Audace Cerignola Giugliano. I pugliesi scenderanno in campo con il modulo 3-5-2. Saracco in porta, terzetto arretrato composto da Gonnelli, Martinelli e Visentin. Agiranno da esterni Russo e Tentardini con Tasconi, Capomaggio e Paolucci a centrocampo e il duo Salvemini-Cuppone attaccanti.

Il Giugliano invece predilige il 4-3-3 con Barosi a difendere i pali dei gialloblu. Valdesi sarà il terzino destra con Oyewale a sinistra e il duo Solcia-Caldore centrali. A metà campo Giorgione, Maselli e De Rosa mentre Giuferri e D’Agostino supporteranno lateralmente Padula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO

Chiudiamo l’analisi della partita con le quote per le scommesse sulla diretta Audace Cerignola Giugliano. L’1 fisso è offerto a 1.83 dai bookmakers con il 2 in favore dei campani a 4.10 e il segno X del pareggio invece a 3.20 sulle tabelle.

Se preferite giocare qualcosa relativo alle reti, ecco le opportunità: Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 1.92 e 1.70 mentre Gol e No Gol a 1.80 e 1.82.