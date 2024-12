DIRETTA AUDACE CERIGNOLA JUVENTUS U23, I TESTA A TESTA

Studiando i precedenti nella diretta Audace Cerignola Juventus U23 possiamo parlare di una sola partita tra queste due squadre, che naturalmente è quella di andata in questo campionato: il 23 agosto, anticipo serale del venerdì, aveva anche segnato l’esordio della seconda squadra bianconera nel girone C di Serie C, completando così l’intero quadro dei raggruppamenti. Peraltro la partita era stata bellissima: l’aveva vinta l’Audace Cerignola con un pirotecnico 3-4, frutto soprattutto di un quarto d’ora incredibile perché tra il 12’ e il 28’ minuto erano andati a segno Luigi Cuppone, con una doppietta, e Francesco Salvemini.

DIRETTA/ Latina Audace Cerignola (risultato finale 0-1): colpaccio pugliese! (16 dicembre 2024)

La Juventus Next Gen aveva rialzato la testa nel finale del primo tempo accorciando con Martin Palumbo, ma il poker pugliese era stato servito da Luca Gagliano su rigore; partita chiusa al 74’ minuto, anche se in pieno recupero i giovani bianconeri avevano clamorosamente provato a rimettere tutto in discussione segnando, a stretto giro di posta, con Luca Amaradio e Riccardo Stivanello. L’incredibile rimonta non era riuscita, ma oggi la Juventus Next Gen – che ha anche richiamato Massimo Brambilla in panchina – appare una squadra decisamente diversa e dunque attenzione a quello che potrebbe succedere sul terreo di gioco di Biella… (agg. di Claudio Franceschini)

Video Juventus Next Gen Messina (2-0)/ Gol e highlights: protagonista Afena Gyan! (Serie C, 14 dicembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA AUDACE CERIGNOLA JUVENTUS U23, STREAMING VIDEO

Come per tutte le gare della Serie C, se volete vedere diretta Audace Cerignola Juventus U23 dovrete essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Ciò significa che la diretta streaming sarà offerto dall’applicazione Sky Go.

BIANCONERI IN TRASFERTA

Formazioni in salute che cercano una vittoria che potrebbe dare ancora più una svolta al periodo positivo. La diretta Audace Cerignola Juventus U23 si giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 17:30 per la 20esima giornata di campionato. I gialloblu non perdono da più di un mese ovvero l’1-0 incassato dal Taranto. Per il resto sono arrivati tre pareggi con Monopoli, Benevento e Altamura mentre i tre punti sono stati conquistati contro Cavese in casa e Latina fuori.

DIRETTA/ Juventus U23 Messina (risultato finale 2-0): Guerra ed Afena Gyan! (Serie C, 14 dicembre 2024)

La Juventus U23 arrivava da un avvio molto complicato, ma ultimamente è riuscita ad alzare la testa collezionando risultati di assoluto qualità come le tre vittorie di fila contro Taranto e Messina in casa più Cavese in trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA JUVENTUS U23

Leggendo le probabili formazioni Audace Cerignola Juventus U23, la squadra di casa si schiererà secondo il modulo 3-5-2 con Greco in porta. In difesa spazio a Bianchini, Martinelli e Visentin. Agiranno da esterni Tentardini e Jallow con Paolucci, Tascone e Capomaggio. Tandem offensivo Salvemini-Russo.

La Juventus U23 invece predilige un 4-2-3-1 con Daffara tra i pali, protetto da Mulazzi, Scaglia, Citi e Puczka. In mediana presenti Owusu e Faticanti con Macca a destra, Curdig a sinistra e Guerra trequartista centrale destro a Semedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AUDACE CERIGNOLA JUVENTUS U23

Ora se desideriamo scommettere sulla diretta Audace Cerignola Juventus U23, facciamo un focus su pronostico e quote. I gialloblu son favoritissimi a 1.48, nettamente bassa se confrontata ai 6.25 a favore dei bianconeri. Il segno X invece del pareggio è offerto a 3.75.

L’Over 2.5, è dato a 2.05 mentre l’Under alla stessa soglia a 1.67. Gol e No Gol a 2.10 e 1.60.