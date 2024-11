DIRETTA TARANTO AUDACE CERIGNOLA, VOLANO GLI OSPITI

Tra le due squadre ci sono addirittura diciannove punti di distacco: la diretta Taranto Audace Cerignola mette di fronte formazioni che hanno iniziato li campionato in maniera praticamente opposto in questo lunedì 11 novembre 2024 alle ore 20:30. I rossoblu sono riusciti a mettere a referto la seconda vittoria stagionale, battendo l’Avellino di misura, nell’ultimo turno di campionato dopo aver subito le sconfitte con Crotone e Potenza intervallate dal pareggio contro la Turris per 0-0. L’Audace Cerignola invece, come vi abbiamo già detto, vive tutt’altro periodo di forma con appena una sconfitta nelle otto, quella con il Trapani. Nell’ultima giornata c’è stato il pari con il Crotone, preceduto da due vittorie contro Picerno e Foggia.

DIRETTA TARANTO AUDACE CERIGNOLA, STREAMING VIDEO E TV

Volete vedere in tv la diretta Taranto Audace Cerignola? Il nostro consiglio è quello di sottoscrivere un abbonamento con Sky, unica emittente avente i diritti della Serie C. Inoltre, la diretta streaming è sempre offerto da Sky sulla rispettiva applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI TARANTO AUDACE CERIGNOLA

Eccoci al paragrafo riguardante quelle che sono le probabili formazioni Taranto Audace Cerignola. La squadra rossoblu si disporrà secondo il modulo 3-5-2. Tra i pali Meli, difeso qualche metro più avanti da Shiba, De Santis e Fiorani. A centrocampo ecco Mastromonaco, Schirru, Speranza, Verde e Contessa mentre in attacco Giovinco e Battimelli.

Stesso identico assetto tattico per l’Audace Cerignola che schiera Saracco in porta e il trio Visentin, Gonnelli e Ligi a formare il pacchetto arretrato. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Russo, Tascone, Bianchini, Paolucci e Tentardini con Jallow-Salvemini attaccanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TARANTO AUDACE CERIGNOLA

Infine per concludere l’analisi su questa partita, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Taranto Audace Cerignola. Il 2 fisso è l’esito più scontato sulla carta a 1.63, seguito dalla X a 2.95 e dall’1 quotato a 6.75. L’Over 2.5 è molto già alto (2.30) rispetto all’Under con la stessa soglia a 1.52. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.20 e 1.55.