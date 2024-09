DIRETTA AUDACE CERIGNOLA POTENZA: RISULTATO NON SCONTATO

Un inizio convincente per le due squadre del Girone C di Serie C. La diretta Audace Cerignola Potenza, in programma domenica 22 settembre 2024 alle ore 20:45, vedrà verosimilmente una partita molto vivace e accesa tra le formazioni.

I gialloblu hanno collezionato tre vittorie in quattro sfide archiviando le pratiche Juventus U23, Messina e Giugliano con successi convincenti. L’unica mancato successo è stato comunque un pareggio importante ad Avellino.

Il Potenza invece ha messo a referto meno punti sebbene si possa tranquillamente considerare un inizio positivo. Le vittorie con Turris e Sorrento senza subire reti hanno dato fiducia mentre l’unico tasto dolente è stato il ko a Benevento.

DOVE VEDERE LA DIRETTA AUDACE CERIGNOLA POTENZA, STREAMING VIDEO

Ecco dove si potrà vedere la diretta Audace Cerignola Potenza, match di Serie C che si appoggerà per tutta la stagione a Sky e NOW. Se invece preferite la diretta streaming per guardare la gara, basterà usufruire delle rispettive applicazioni di Sky e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA POTENZA

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Potenza con i gialloblu che si disporranno con il 3-5-2: Saracco tra i pali, difesa composta da Gonnelli, Ligi e Visentin. Ai lati Coccia e Russo mentre Tascone, Capomaggio e Miguel Angel a centrocampo con Salvemini e Cuppone davanti.

Il Potenza è schierato con il 4-3-3, consueto modulo dei rossoblu in questo avvio di stagione. In porta Mucchietti, difesa a quattro formata da Novella, Sciacca, Verrengia e Burgio con Castorani, Felippe e Errani nella zona nevralgica. In attacco Rosafio e D’Auria ai lati di Caturano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AUDACE CERIGNOLA POTENZA

Per quanto riguarda le quote per le scommesse Audace Cerignola Potenza, a partire favorita è la squadra di casa a 1.65. Il 2 fisso in favore dei rossoblu è offerto a 4.80 mentre il segno X del pareggio viene offerto a 3.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 1.90 mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.77. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.85 e 1.75.