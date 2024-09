DIRETTA AVELLINO AUDACE CERIGNOLA, C’È ATTESA

C’è chi zoppica e chi viaggia spedito. Si potrebbe riassumere così la diretta Avellino Audace Cerignola che si giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 20:45. I bianconeri non hanno ancora vinto in campionato mentre i gialloblu sono a due su due.

I campani sono riusciti a superare il Pontedera ai calci di rigore nel primo turno di Coppa Italia Serie C, ma in campionato non è andato così bene: sconfitta per 4-1 a Picerno molto pesante e il pari in casa col Giugliano per 1-1.

Discorso opposto per l’Audace che è uscita di scena subito in Coppa Italia di categoria contro il Potenza perdendo 1-0, anche se poi in Serie C i gialloblu hanno dato spettacolo: 4-3 con la Juventus U23 in trasferta e 2-0 casalingo con il Messina.

DOVE VEDERE DIRETTA TV AVELLINO AUDACE CERIGNOLA, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse assistere alla diretta Avellino Audace Cerignola, la sfida si potrà vedere o su Sky oppure NOW.

Adesso concentriamoci sulla diretta streaming che verrà trasmessa sulle applicazioni di Sky e NOW, scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO AUDACE CERIGNOLA

Siamo arrivati al capitolo riguardante le probabili formazioni della diretta Avellino Audace Cerignola. I campani si disporranno secondo il 3-5-2 con Iannarilli in porta e la difesa composta da Cancellotti, Armellino e Frascatore. Folto centrocmapo con De Cristofaro, Sounas, Palmiero, D’Ausilio e Liotti mentre Russo assieme a Gori saranno gli attaccanti.

Stesso identico assetto tattico anche per l’Audace Cerignola che opterà per Saracco come titolare, Visentin insieme a Martinelli e Gonnelli come difensori. Gli esterni saranno Coccia e Paolucci mentre Tascone e Capomaggio saranno in mediana. Coppia d’attacco Salvemini-Cuppone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AVELLINO AUDACE CERIGNOLA

Infine diamo uno sguardo a quelle che sono le quote per le scommesse sulla diretta Avellino Audace Cerignola. Pochi dubbi sulla favorita dato che i campani sono 1.90 contro i 3.90 dell’Audace mentre il pareggio è quotato a 3.05.

Sarà una partita con tante reti? Per i bookmakers ci sono poche possibilità a riguardo come dimostra l’Under 2.5 a 1.50 e l’Over alla stessa soglia a 2.30. Gol a 2.05 con No Gol a 1.63.