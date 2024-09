DIRETTA BENEVENTO POTENZA, ATTO SECONDO

Sta finalmente per iniziare la partita con la diretta Benevento Potenza che ci terrà compagnia domenica 8 settembre 2024 alle ore 20:45. In queste prime due gare di campionato, entrambe le squadre sono riuscite a vincere almeno una partita.

Sembrerà strano ma anche se siamo solo ad inizio settembre, Benevento e Potenza si sono già affrontate in questa stagione. Precisamente nel secondo turno di Coppa Italia Serie C dove i rossoneri hanno avuto la meglio per 2-1 con gol di D’Auria e Felippe, rimontando il vantaggio lampo di Prisco.

DIRETTA/ Catania Benevento (risultato 1-0) streaming video tv: Carpani! (Serie C, 2 settembre 2024)

In campionato come detto tutte e due hanno vinto un match. Il Benevento ha battuto la Cavese, anche se poi ha perso con il Catania, mentre il Potenza ha totalizzato quattro punti tra Messina (2-2) e Turris (2-0).

DOVE VEDERE DIRETTA TV BENEVENTO POTENZA, STREAMING VIDEO

Osserviamo ora dove vedere la diretta Benevento Potenza. Tutte le sfide della Serie C, playoff e playout compresi, verrano trasmesse su Sky e NOW.

Diretta/ Potenza Turris (risultato finale 1-0): Caturano e D'Auria, è vittoria! (Serie C, 1 settembre 2024)

Per quanto riguarda la diretta streaming il discorso è analogo: le applicazioni di Sky e NOW offriranno anche il servizio su dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO POTENZA

Adesso è il momento delle probabili formazioni Benenveto Potenza. I giallorossi opteranno per il 4-3-3. Tra i pali Nunziante, difesa a quattro con Berra, Capellini, Viscardi e Ferrara. Talia e Acampora le due mezzali con Viviani al centro. Tridente formato da Lamesta, Manconi e Lanini.

Il Potenza scenderà in campo a specchio dunque anche loro con il 4-3-3. in porta Cucchietti, pacchetto arretrato composto da Novella, Sciacca, Verrengia e Burgio. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Felippe, Castorani e Erradi mentre davanti D’Auria, Caturano e infine Rossetti.

Diretta/ Benevento Cavese (risultato finale 2-1): rimonta giallorossa nella ripresa (Serie C, 26 agosto 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BENEVENTO POTENZA

Se siete interessati alle quote per le scommesse sulla diretta Benevento Potenza, ecco la sezione che fa per voi. La squadra favorita è quella giallorossa a 1.66 contro i 4.80 del 2 fisso. Il segno X relativo al pareggio è offerto a 3.60.

C’è un distacco importante tra Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.15 e 1.66, molto simile al gap tra Gol a 2.05 e No Gol a 1.62.