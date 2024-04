DIRETTA/ Audace Cerignola Virtus Francavilla video streaming tv: solo il quarto incrocio (14 aprile 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA VIRTUS FRANCAVILLA: I TESTA A TESTA

Ci siamo quasi per l’inizio della diretta Audace Cerignola Virtus Francavilla. Siamo giunti al quarto testa a testa tra queste due squadre dato che i precedenti sono iniziati solamente nel 2022. Il primo storico scontro è terminato 1-1 mentre nel ritorno c’è stata la vittoria dell’Audace per 1-0. Scoppiettante invece l’andata di questa stagione con un 3-3 sul campo del Francavilla. Dato che non abbiamo molto altro da raccontare circa i precedenti, concentriamoci sul rendimento recente delle squadre.

L’Audace Cerignola ha vinto solamente una gara delle ultime cinque ovvero il 2-1 inflitto al Potenza. Per il resto un pareggio con la Turris e ben tre sconfitte contro Monopoli, Catania e Picerno. La Virtus Francavilla conta un successo in più rispetto ai rivali nel recente periodo ovvero quelle contro il Monterosi Tuscia per 2-0 e per il Catania per 1-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Il menù televisivo di oggi comprende ovviamente anche la direttaAudace Cerignola Virtus Francavilla di cui potranno usufruire solo gli abbonati a Sky Calcio. Ci sarà anche la possibilità di gustarsi la diretta di Audace Cerignola Virtus Francavilla in streaming con Sky Go e Now Tv.

AUDACE CERIGNOLA VIRTUS FRANCAVILLA: SFIDA MOLTO DELICATA!

La 29° giornata di Serie C ci regala un’altra bella sfida nel Girone C tra Audace Cerignola e Virtus Francavilla, in diretta domenica 14 marzo 2024 alle ore 20.45.. Derby pugliese tra due squadre che stanno inseguendo obiettivi differenti in questa finale di stagione. La sconfitta in casa del Picerno ha complicato la corsa ai play off dell’Audace Cerignola, ora di nuovo di un punto fuori dalla possibilità di partecipare alla post season.

Situazione sicuramente più delicata per la Virtus Francavilla, terzultima e in piena zona play out anche dopo l’ultima vittoria sul Catania, risultato sicuramente importante contro la formazione reduce dalla conquista della Coppa Italia di Serie C ma che ha lasciato i pugliesi comunque a -6 dal sestultimo posto: con sole tre partite ancora da giocare nella regular season, i play out sembrano ormai inevitabili da affrontare.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA VIRTUS FRANCAVILLA

E ora proviamo a capire come saranno le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Virtus Francavilla. L’Audace Cerignola di Giuseppe Raffaele anche in questa occasione dovrebbe privilegiare il modulo 3-5-2. In porta i padroni di casa schiereranno Krapikas; in difesa i tre centrali Martinelli, Visentin e Gonnelli; un centrocampo folto con Russo, Coccia, Capomaggio, Tascone, Ruggiero; come punte il duo Vuthaj e D’Andrea. La Virtus Francavilla invece proverà a sorprendere i padroni di casa col modulo 4-2-3-1 di mister Alberto Villa:così schierato dal primo minuto: Merelli tra i pali; linea di difesa a quattro con Albertini, Gilli, Allegretto e Guerra; due mediani Pitarresi e Gallo; e tre trequartisti a supporto di Murano.

QUOTE AUDACE CERIGNOLA VIRTUS FRANCAVILLA: QUALE SCEGLIERE?

Gli scommettitori sportivi, amanti della Serie C, sicuramente non si perderanno la giocata sulla diretta Audace Cerignola Virtus Francavilla: andiamo quindi a vedere le quote stabilite da Snai. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











