DIRETTA AUGER-ALIASSIME RUBLEV/ Finale Madrid Open 2024 video streaming tv: settimo incrocio (5 maggio)

DIRETTA AUGER-ALIASSIME RUBLEV: COSA CI DICONO I PRECEDENTI

Non è sicuramente una classica del tennis mondiale contemporaneo la diretta di Auger-Aliassime Rublev, che oggi sarà a sorpresa la finale del Madrid Open 2024. In totale si contano appena sei precedenti, con un bilancio nettamente favorevole al russo, che ha infatti vinto per ben cinque volte. Un dato curioso riguarda la terra rossa, naturalmente superficie della partita di oggi: c’è un solo precedente, tra l’altro decisamente datato, dal momento che Auger-Aliassime e Rublev si affrontarono per la prima volta in carriera proprio sulla terra rossa.

DIRETTA/ Swiatek Sabalenka (risultato finale 2-1): Iga ha vinto Madrid Open 2024 e si è presa la rivincita!

Era il 19 luglio 2018 negli ottavi di finale del torneo di Umago, in Croazia: vinse Andrey Rublev in tre set, ma parliamo di quasi sei anni fa, per cui non possiamo trarre molte indicazioni dall’esito di quel match. L’unica vittoria di Auger-Aliassime risale invece al 12 febbraio 2022, nella semifinale del torneo olandese di Rotterdam, sul cemento indoor. Curiosamente, anche l’ultimo incrocio tra il canadese e il russo è stato disputato a Rotterdam, però quest’anno: era il 14 febbraio, si giocava per gli ottavi di finale e vinse Rublev ma dopo una durissima battaglia per 3-6, 7-6 (6), 7-5. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Jannik Sinner rinuncia agli Internazionali d’Italia 2024/ Niente Roma per l’infortunio all’anca (4 maggio)

AUGER-ALIASSIME RUBLEV IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, FINALE MADRID OPEN 2024

Naturalmente non ci saranno sorprese rispetto a quanto visto fino a ieri, la diretta tv di Auger-Aliassime Rublev, finale maschile del Madrid Open 2024, sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare su Sky Sport Tennis, canale numero 203 del decoder. Essi potranno usufruire anche della diretta Auger-Aliassime Rublev in streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Per tutti gli altri, il sito ufficiale del torneo all’indirizzo www.mutuamadridopen.com sarà invece un fondamentale punto di riferimento.

Diretta Madrid Open 2024/ Auger-Aliassime Lehecka streaming video tv: Rublev va in finale! (oggi 3 maggio)

AUGER-ALIASSIME RUBLEV: FINALE A SORPRESA AL MADRID OPEN 2024 MASCHILE!

Nessuno avrebbe immaginato questa finale maschile del Madrid Open 2024, invece ci attende la diretta Auger-Aliassime Rublev, appuntamento fissato alle ore 18.30 di oggi, domenica 5 maggio, sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid per designare il nome del vincitore del quarto torneo Masters 1000 della stagione del tennis, il secondo sulla terra rossa dopo Montecarlo e in attesa degli Internazionali d’Italia che ci terranno compagnia nelle prossime due settimane dal Foro Italico di Roma, magari sperando che i big abbiano meno intoppi rispetto a quanto successo a Madrid.

Adesso però è giustamente il momento di onorare chi è arrivato in fondo e quindi presentiamo la diretta di Auger-Aliassime Rublev, questo epilogo inatteso e che vede nei panni del favorito il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7 nel seeding di questo Madrid Open 2024, con la perla del successo ai quarti contro Carlos Alcaraz, sebbene anche grazie ai problemi fisici dello spagnolo che in seguito ha anche rinunciato a Roma. Dall’altra ecco il canadese Félix Auger-Aliassime, che in carriera era stato anche numero 6 al mondo ma attualmente era scivolato alla posizione 35: di certo Madrid segnerà un rilancio, chissà se gli regalerà anche il successo più prestigioso della carriera…

DIRETTA AUGER-ALIASSIME RUBLEV: ECCO COME SONO ARRIVATI IN FINALE

Come abbiamo già in parte accennato, non sono mancati gli imprevisti nel corso del torneo, quindi ripercorrere il cammino dei due tennisti può essere stuzzicante in avvicinamento alla diretta di Auger-Aliassime Rublev, la finale maschile del Madrid Open 2024. Il canadese, non essendo testa di serie, ha esordito già nel primo turno battendo il giapponese Nishioka, poi al secondo ecco il bel successo contro il francese Mannarino mentre Rublev faceva il proprio esordio sconfiggendo l’argentino Bagni. Il terzo turno vide invece il russo battere lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre Auger-Aliassime aveva la meglio sul ceco Mensik.

Agli ottavi ecco una bella impresa per il canadese, capace di battere in due set il norvegese Ruud, mentre per Rublev ci fu la vittoria contro l’olandese Griekspoor. I quarti prevedevano Sinner per Auger-Aliassime, ma sappiamo benissimo che l’altoatesino si è ritirato prima del match, mentre Rublev ha firmato il colpaccio battendo Alcaraz, sia pure a sua volta agevolato dai problemi dello spagnolo. In semifinale di nuovo fortunato il canadese, perché sul 3-3 del primo set si è ritirato il suo avversario, il ceco Lehecka, mentre Rublev ha battuto in due set lo statunitense Fritz, ma sicuramente ha dovuto giocare ben di più. La stanchezza quanto inciderà nella diretta di Auger-Aliassime Rublev?











© RIPRODUZIONE RISERVATA