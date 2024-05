DIRETTA MADRID OPEN 2024/ Medvedev Lehecka video streaming tv: via con Swiatek Keys! (oggi 2 maggio)

DIRETTA MADRID OPEN 2024: VIA CON SWIATEK KEYS!

Torna in campo, e lo fa tra pochi minuti, anche la numero 1 nella diretta del Madrid Open 2024: Iga Swiatek ha superato in tre set il match contro Beatriz Haddad Maia, dominato dopo aver perso il primo parziale, e ora in semifinale la attende Madison Keys che invece, dopo il derby vinto contro Coco Gauff, ha nuovamente ribaltato il pronostico su Ons Jabeur rivivendo i fasti di un tempo, perchè va ricordato che, a proposito di terra, la Keys aveva giocato la finale degli Internazionali d’Italia nel 2016, e l’anno dopo (sul cemento) anche quella degli Us Open. Abbiamo tre incroci, il più recente dei quali nell’estate 2022: a Cincinnati aveva vinto la statunitense con il risultato di 6-3 6-4, ma qualche mese prima a Indian Wells (nei quarti) avevamo avuto un incredibile 6-1 6-0 a favore della polacca che ha vinto anche il primo episodio, l’unico giocato sulla terra e precisamente a Roma tre anni fa, altro Masters 1000 e punteggio 7-5 6-1.

La Swiatek ha vinto 19 titoli in carriera, a 22 anni ha già superato le 100 settimane in testa al ranking Wta e sulla terra può dominare, come dimostra la tripletta al Roland Garros e i due titoli a Roma, il primo dei quali con un pazzesco 6-0 6-0 nella finale contro Karolina Pliskova (nella seconda ha dato 6-2 6-2 a Ons Jabeur). Sono già otto i Masters 1000 messi in bacheca, le resta per ora il cruccio del Madrid Open: alla Caja Magica la Swiatek ha giocato la finale un anno fa ma l’ha persa in tre set contro Aryna Sabalenka. Resta una delle grandi favorite per la vittoria del torneo e del resto lo era già ancor prima che iniziassero i primi match, ora però vedremo come andrà contro la Keys: la diretta del Madrid Open 2024 comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MADRID OPEN 2024: SI CHIUDONO I QUARTI!

È tempo di chiudere i quarti di finale maschili nella diretta del Madrid Open 2024, ma anche di assistere alle semifinali femminili: alle ore 12:00 sarebbe dovuto essere il giorno di Jannik Sinner, ma ieri sera l’altoatesino ha dato forfait per un problema all’anca spalancando le porte della semifinale a Félix Auger Aliassime, dunque resta l’appuntamento con Medvedev Lehecka alle ore 20:00. Una partita non scontata: il ceco Jiri Lehecka, classe 2001 e dunque coetaneo di Sinner, è in grande crescita e intanto è già entrato nella storia della Caja Magica, essendo stato il giocatore con cui Rafa Nadal ha condiviso il campo nella sua ultima partita del Madrid Open.

Daniil Medvedev è naturalmente il chiaro favorito per questo match: il suo rapporto con la terra, sempre molto conflittuale, non diventerà mai di un certo tipo ma intanto sta migliorando, il russo ha saputo tenere testa a tutte le difficoltà incontrate sino a qui e si è preso una bella vittoria contro Alexander Bublik agli ottavi. Per lui ci sarebbe poi una semifinale contro Auger-Aliassime che lo vedrebbe forse favorito (nonostante la superficie) ma con il canadese che avrà però potuto godere di un ulteriore giorno di riposo, scopriremo tutto tra poco quando finalmente per la diretta del Madrid Open 2024 si comincerà a giocare, oggi spazio anche alle semifinali femminili dalle ore 16:00.

DIRETTA MADRID OPEN 2024: MEDVEDEV FAVORITO MA RISCHIA

Siamo dunque arrivati al via, o quasi, di questa giornata dedicata alla diretta del Madrid Open 2024. L’uomo del giorno, Sinner a parte, è Medvedev: abbiamo detto che il russo non ama la terra, delle 38 finali Atp disputate solo due sono arrivate su questa superficie ma anche così Medvedev è riuscito a vincere gli Internazionali d’Italia e giocare l’ultimo atto a Barcellona, il che ci dice che sarà anche una relazione conflittuale ma il classe ’96 è un giocatore di altissimo livello, in grado anche di diminuire e rendere meno evidenti i limiti che sono imposti da un campo sul quale, se potesse scegliere, non giocherebbe mai.

Come detto comunque Medvedev oggi rischia, perché Jiri Lehecka è avversario vero: il Nadal affrontato martedì sera non era certamente quello dominante di un tempo, ma sulla terra va sempre battuto e il giovane ceco lo ha fatto in due set, senza troppi timori reverenziali e procedendo nel Madrid Open 2024. Già numero 31 del ranking Atp, è destinato a salire ancora e non sarebbe certo un sorpresone se dovessimo trovarcelo nella semifinale di domani; staremo a vedere, intanto possiamo dire che l’unico precedente con Medvedev è di un anno fa a Wimbledon e purtroppo Lehecka, sotto 4-6 2-6, si era dovuto ritirare a partita in corso a causa di un infortunio.











