Diretta Augsburg Colonia/ Streaming video e tv: big match tra squadre in crisi

Augsburg Colonia, in diretta dal WWK Arena di Augsburg, è la partita in programma oggi, domenica 7 giugno 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 18.00. E’ dunque con la diretta tra Augsburg e Colonia che si chiude questa intensa domenica tutta riservata alla 30^ giornata della Bundesliga: in campo dunque ci attende ora un big match tra due squadre in vera crisi in questo finale di stagione, che pure dovranno subito darsi una mossa per non scivolare ulteriormente nella graduatoria di campionato, fino alla temuta zona rossa. E certo la sfida di questa sera potrebbe essere la giusta occasione di riscatto per le compagini di Herrlich come di Gisdol, che pure non hanno affatto brillato nelle utile uscite: anzi i caproni non hanno trovato neppure un successo dalla ripartenza della stagione, fissando al massimo il pareggio con Mainz e Fortuna Dusseldorf. E’ dunque il momento di trovare il riscatto e ricominciare a salire, per evitare al massimo il rischio di retrocedere a fine stagione: a partire da oggi e da questo match, che ovviamente verrà disputato a porte chiuse.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo agli appassionati che la diretta tra Augsburg e Colonia sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 18.00 su Sky: appuntamento ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video del match garantita tramite il sevizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AUGSBURG COLONIA

In vista di questo big match tra piccole in crisi del campionato di Bundesliga, certo entrambi i tecnici dovranno puntare solo sui giocatori più in forma: dopo tanti risultati negativi, la diretta Augsburg Colonia deve essere momento di redenzione per il finale di stagione. Ecco che allora i padroni di casa questa sera scenderanno in campo con il consueto 4-2-3-1 che prevedrà Niederlechner prima punta, con alle spalle il terzetto formato da Vargas, Lowe e Richter: Cordova (in gol contro lo Schalke) e l’infortunato Finnbogason questa volta rimarranno in panchina. Pronti poi per Fugger Khedira e Baier in mediana, mentre in difesa Herrlich collocherà dal primo minuto Framberger, Jedvaj, Uduokhai e Max. Sarà il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per Gisdol per le probabili formazioni del Colonia, dove vedremo dal primo minuto in difesa ancora Ehizibue, Leistner, Czichos e Katterbach: mancherà Bournauw, squalificato dopo l’ultimo incontro. Per la mediana Gisdol dovrebbe dunque puntare sulla solita coppia con Skhiri e Hector, mentre in attacco di certo il tecnico dovrò fare a meno di Drexler, squalificato, come di Hauptmann, infortunato: saranno Kainz, Uth e Jakobs ad agire in avanti, con Cordoba confermato prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della diretta tra Augsburg e Colonia certo non è cosa semplice fissare un pronostico netto: pure non è impossibile immaginare un successo in trasferta per i caproni, che testimoniano uno stato di forma appena superiore. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 della sfida di Bundesliga ha fissato a 2.55 il successo ospite, contro il più elevato 2.70 assegnato per la vittoria dei padroni di casa: il pareggio vale la quota di 3.45.



