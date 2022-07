Diretta Inghilterra Germania donne/ Finale Europei streaming video tv: chi vincerà?

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA DONNE: LA FINALE DEGLI EUROPEI!

Inghilterra Germania donne è in diretta da Wembley: alle ore 18:00 di domenica 31 luglio il grande stadio di Londra apre le sue porte sulla finale degli Europei 2022 di calcio femminile. Sarà grande festa per le leonesse? Bisognerà capirlo: l’Inghilterra fino a questo momento ha dominato, è arrivata in finale quasi in carrozza ed è fermamente decisa a vendicare quel 2-6 subito dalle tedesche nell’ultimo atto del 2009. Una finale da giocare in casa, come la nazionale maschile l’anno scorso: la speranza è che vada meglio, intanto il 4-0 alla Svezia in semifinale è uno straordinario biglietto da visita.

Ha sofferto di più la Germania, che contro la Francia ha giocato una partita a scacchi meravigliosa; alla fine l’ha risolta la solita Alexandra Popp, qui è anche arrivato il primo gol subito negli Europei 2022 di calcio femminile ma la solidità tedesca ha avuto la meglio, e dunque adesso si va a caccia del nono titolo continentale. Sicuramente la diretta di Inghilterra Germania donne sarà uno spettacolo; a noi non resta che scoprire come andranno le cose a Wembley, nel frattempo però prendiamoci un po’ di tempo per valutare le scelte da parte delle due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della finale.

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Germania donne viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta la partita degli Europei 2022 di calcio femminile sarà un’esclusiva riservata agli abbonati, che potranno seguire la finale di Wembley su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 203 del decoder) o in alternativa, come sempre, tramite il servizio di diretta streaming video Inghilterra Germania donne che non comporta costi aggiuntivi, e si può attivare grazie all’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA DONNE

È del tutto lecito pensare che per la diretta Inghilterra Germania donne nessuna delle due nazionali voglia cambiare. Le leonesse di Sarina Wiegman scendono in campo con Bright e Williamson davanti al portiere Earps, con Bronze e Daly sulle corsie laterali e il solito centrocampo tenuto in piedi dai due mediani, con Walsh che si occupa dell’impostazione e Stanway che invece si lancia negli spazi che vengono aperti dai movimenti ad allargare delle laterali sulla trequarti, la straordinaria Beth Mead (6 gol) e Hemp. In posizione centrale avremo Kirby; come prima punta Ellen White, che non ha garantito il solito contributo di gol ma è stata preziosissima in appoggio.

Sarà 4-3-3 per Martina Voss-Tecklenburg, che deve valutare le condizioni di Hegerling: pronta nel caso Doorsoun per affiancare Hendric, con Frohms tra i pali e le solite Gwinn e Rauch a correre sulle fasce. In mezzo al campo Magull e Dabritz non hanno giocato benissimo la semifinale – sostituite insieme – ma ci saranno; così ci sarà Lena Oberdorf, classe 2001 e padrona del centrocampo. Davanti invece gli Europei di Buhl sono terminati in anticipo; spazio dunque a Huth e Brand sulle corsie, la veterana Popp ha raggiunto Mead a quota 6 gol e spera di aumentare il suo bottino di reti, per lei e l’avversaria in finale sarebbe un record nella competizione.











