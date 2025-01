DIRETTA SINNER JARRY (RISULTATO FINALE 3-0): BUON ESORDIO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

Sinner Jarry 3-0: buona la prima per Jannik Sinner che agli Australian Open 2025 inaugura la difesa del titolo con una vittoria in tre set (7-6 7-6 6-1), anche se a dirla tutta non troppo agevole. Merito di Nicolas Jarry, che ha combattuto nei primi due set e avrebbe potuto allungare il match, durato comunque quasi tre ore: nel primo set Sinner ha dovuto annullare due palle break sul 3-3 e poi non ne ha sfruttate lui stesso due nel gioco seguente, ha sprecato un match point sul 6-5 e servizio del cileno ma nel tie break ha dominato, chiudendo senza problemi sul 7-2. Storia diversa nel secondo parziale: qui nessuna palla break, si è proceduto fino al tie break che Jarry ha giocato davvero molto bene.

Un’accelerazione di Sinner ha portato al 6-3 ma il cileno ha salvato due set point, prima di capitolare; a quel punto il numero 1 Atp non si è più guardato indietro, la resistenza di Jarry si è esaurita e il terzo set è stato a senso unico. Un buon battesimo per Sinner agli Australian Open 2025: i primi turni possono sempre essere insidiosi perché il motore non è ancora caldo e Jarry è certamente un avversario di tutto rispetto, prova superata e ora secondo turno dello Slam che opporrà l’altoatesino alla wild card australiana Tristan Schoolkate, numero 173 del ranking che un po’ a sorpresa si è liberato del più esperto Taro Daniel. (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER JARRY: PER IL 1° TURNO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

La diretta Sinner Jarry ci offrirà il tanto atteso debutto del tennista altoatesino, detentore del titolo e numero 1 del ranking mondiale, agli Australian Open 2025 oggi, lunedì 13 gennaio. Siamo logicamente al primo turno e dobbiamo osservare che l’orario di inizio sarà con buona approssimazione quello delle ore 4.00 della notte italiana, considerando che questo sarà il secondo match del giorno sul campo centrale Rod Laver Arena a Melbourne, preceduto però da un match femminile, quindi al meglio dei tre set.

L’orario non sarà dei più comodi, ma l’esordio ufficiale nella nuova stagione di Jannik Sinner contro il cileno Nicolas Jarry potrebbe valere lo sforzo. Un anno fa gli Australian Open hanno cambiato la vita di Sinner, che sicuramente era già un fenomeno potenziale, ma che con la conquista del primo Slam in carriera ha definitivamente certificato lo status di campione, poi confermato vincendo anche Us Open e Finals e chiudendo l’anno al numero 1 del mondo. Guai a sottovalutare l’avversario, perché Jarry è numero 34 del mondo e quindi è rimasto fuori per un soffio dalle teste di serie: sorteggio molto sfortunato dal punto di vista del cileno, ma anche per Jannik la diretta Sinner Jarry potrebbe essere ostica.

SINNER JARRY IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Sinner Jarry in tv sarà naturalmente compresa nel programma del giorno agli Australian Open 2025, con un doveroso occhio di riguardo per il numero 1 e detentore del titolo. L’appuntamento per gli abbonati sarà quindi sui canali di Eurosport, oppure tramite i servizi di Discovery + o anche Sky Go, Now TV e Dazn (che comprendono Eurosport nei rispettivi pacchetti) per la diretta Sinner Jarry in streaming video.

DIRETTA SINNER JARRY: COME SI ARRIVA AL DEBUTTO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025?

Detto che i precedenti sono 1-1, sebbene la vittoria del cileno risalga addirittura al 2019 e perciò non fa molto testo (Jannik invece ha vinto l’anno scorso a Pechino), la diretta Sinner Jarry non sarà un primo turno così semplice, proprio perché il sorteggio ha assegnato all’altoatesino uno dei nomi peggiori al primo turno, quando ovviamente gli incroci fra le 32 teste di serie sono vietati. La situazione non è delle più semplici anche perché in questi giorni sono arrivate novità pure circa il caso doping, per il quale l’udienza del TAS è stata fissata a metà aprile, una vicenda quindi che si trascinerà ancora per qualche mese.

Sappiamo che uno dei segreti di Jannik Sinner è la forza mentale, però diciamo che il 2025 avrebbe potuto iniziare meglio. In campo invece ci sono state buone notizie, ma in due partite di esibizione, comunque utili per rompere il ghiaccio: gli ultimi incontri ufficiali disputati da Sinner sono ancora quelli della scorsa Coppa Davis a novembre, mentre Jarry ha già giocato a Brisbane. Anche questo è un elemento che potrebbe avere rilevanza presentando la diretta Sinner Jarry…