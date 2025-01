DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: SONEGO CERCA GLORIA CON SHELTON!

Sonego Shelton nobilita la diretta Australian Open 2025 per mercoledì 22 gennaio, una giornata in cui si concludono i quarti di finale e che vede impegnato anche il nostro Jannik Sinner: diciamo allora che possiamo sognare in grande stile, è tutt’altro che peregrina l’idea di avere una semifinale Slam tutta italiana e questa, se può essere la normalità del caso per il numero 1, sarebbe una straordinaria conquista per un Lorenzo Sonego che veniva dato quasi spacciato contro l’astro nascente Joao Fonseca, ma lo ha battuto in cinque set e da quel momento non si è più guardato indietro, agli ottavi vittoria contro un altro giovane come Learner Tien (che aveva fatto fuori Daniil Medvedev) e adesso è giusto che Sonego non si ponga limiti.

Ben Shelton chiaramente è giocatore che merita rispetto, soprattutto sul cemento: ai quarti degli Australian Open c’era già due anni fa ma nel frattempo ha raggiunto anche la semifinale degli Us Open, forse il suo 2024 non ha rispettato in pieno le premesse nel senso che non c’è stato il grande salto di qualità, ma il servizio è esplosivo e gli anni sono 22, il mancino di Atlanta ha sicuramente tutto il tempo per entrare nella Top 10 e restarci anche a lungo per non parlare di qualche Slam da mettere in bacheca, naturalmente non la diretta Australian Open 2025 perché oggi dobbiamo sostenere il grande sogno del nostro Sonego.

COME VEDERE LA DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2025 sarà su Eurosport e nel caso su Eurosport 2, i canali ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare sono riservati agli abbonati e ci sarà per loro la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, per quanto riguarda la mobilità vi potrete rivolgere anche alla piattaforma DAZN.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: I MATCH FEMMINILI

Se Sonego Shelton è chiaramente il match di riferimento nella diretta Australian Open 2025, al netto di Sinner che sarà impegnato con Alex De Minaur, in ambito femminile le due sfide dei quarti di finale non sono da meno. Madison Keys affronta una sorta di seconda carriera, la prima si era idealmente conclusa con la finale persa agli Us Open ma, a differenza di Sloane Stephens che l’aveva battuta, la giocatrice dell’Illinois ha saputo tornare su certi livelli e infatti ancora una volta può arrivare a una semifinale Slam, ma ha di fronte Elina Svitolina della quale si può dire lo stesso per la maternità dopo la quale è rientrata, che non è riuscita a vincere un Major quando era una Top 5 e che potrebbe togliersi lo sfizio adesso, intanto ha già fatto fuori (purtroppo) la nostra Jasmine Paolini.

Dall’altra parte, Iga Swiatek di Slam ne ha cinque e per due anni la polacca ha dominato il ranking Wta: sospesa per doping va ala ricerca della prima gemma agli Australian Open e intanto lunedì è diventata per la seconda volta in tre anni campionessa del mondo ITF, titolo che se vogliamo conta relativamente ma dice comunque parecchio sulle prestazioni in campo. La sua avversaria nella diretta Australian Open 2025? Da prendere con le pinze: Emma Navarro l’anno scorso ha giocato i quarti a Wimbledon e la semifinale agli Us Open, è già tra le prime dieci al mondo e soprattutto su questa superficie può dare parecchio fastidio. Chi arriverà in semifinale lo scopriremo allora tra poco…