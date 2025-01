DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: LORENZO SONEGO AGLI OTTAVI

La diretta Australian Open 2025 oggi, lunedì 20 gennaio, ci farà sicuramente divertire. Detto che nelle prossime ore scenderà in campo anche Jannik Sinner, adesso vogliamo mettere in maniera particolare sotto i riflettori Lorenzo Sonego, che ha un’occasione davvero importante nella partita contro il talento emergente statunitense Learner Tien, classe 2005, con in palio un posto nei quarti di finale, che Sonego non ha mai raggiunto in un torneo dello Slam.

Il loro spicchio di tabellone è quello che ha subito forse i maggiori stravolgimenti nella diretta Australian Open 2025 durante la prima settimana: le teste di serie sono cadute tutte, Sonego ha fatto un bel percorso eliminando nell’ordine Wawrinka, Fonseca e Maroszan e adesso ecco la grande sorpresa Tien, che al secondo turno ha eliminato niente meno che Daniil Medvedev e adesso è il più giovane tennista agli ottavi di Melbourne da Rafa Nadal esattamente 20 anni fa. Insomma, un grande talento e quindi potenzialmente anche una grande minaccia per Lorenzo Sonego, ma è anche una bella chance per Lorenzo nel contesto della odierna diretta Australian Open 2025, come sempre dalle ore 1.00 della notte italiana.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA

Nonostante gli orari infausti, gli amanti del tennis potranno assistere alla diretta Australian Open 2025 in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming video su Discovery +, Sky Go o DAZN.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: A CACCIA DEI POSSIBILI PROSSIMI AVVERSARI

Dopo l’eliminazione di Jasmine Paolini siamo fuori dai giochi per quanto riguarda il torneo femminile, dove il match più interessante oggi dovrebbe essere Swiatek Lys in termini di livello della polacca, che però contro la lucky loser tedesca dovrebbe essere nettamente favorita, mentre Navarro Kasatkina si annuncia come il match più incerto come valore di entrambe.

Tornando infine al torneo maschile, le altre due partite del giorno per la diretta Australian Open 2025 potrebbero comunque interessarci, perché se gli azzurri andassero avanti ci darebbero il nome dei loro rivali successivi: De Minaur Michelsen vede il padrone di casa australiano certamente favorito contro lo statunitense, che però ha già eliminato ben due teste di serie e quindi merita grande attenzione, per loro c’è in palio un possibile incrocio con Sinner mentre Sonego eventualmente incrocerebbe il vincitore di Shelton Monfils, con lo statunitense che arriva dalla brillante vittoria contro Musetti, ma adesso se la vedrà con il francese che ha mandato a casa Fritz, teoricamente il migliore per gli States.