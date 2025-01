DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: QUANTA ITALIA IN CAMPO!

Nuovo appuntamento con la diretta Australian Open 2025, e tanta Italia ancora protagonista nello Slam di Melbourne: giovedì 16 gennaio prosegue e, salvo problemi legati al meteo, si chiude il programma del secondo turno, abbiamo in campo la metà alta del tabellone maschile e quella bassa di quello femminile, con un totale di sei azzurri a caccia di vittoria. Del numero 1 Atp e campione in carica Jannik Sinner parliamo a parte, ma oggi è anche la giornata di Berrettini Rune: match scoppiettante tra un Matteo Berrettini che appare davvero in crescita, come già dimostrato nelle finali di Coppa Davis, e un Holger Rune non più così giovane e forse non in grado di rispettare tutte le premesse, ma pur sempre grande talento che, con uno switch soprattutto mentali, potrebbe davvero togliersi enormi soddisfazioni.

Sarà match durissimo per Lorenzo Sonego: il suo avversario è Joao Fonseca che ha 18 anni e zero titoli Atp, ma stiamo parlando di un predestinato che da juniores ha fatto le onde, l’anno scorso nel circuito pro si è distinto immediatamente e, pronti via, agli Australian Open 2025 ha demolito un certo Andrey Rublev. Insomma: il brasiliano tecnicamente parte anche favorito contro un Sonego che rimane sempre ad un passo dal salto vero, giusto invece dire che Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria nel derby del primo turno contro Matteo Arnaldi, abbia qualcosa in più di un Denis Shapovalov che in molti anni fa indicavano come un futuro numero 1, ma che si è inesorabilmente perso per strada e certamente rappresenta una delusione in termini generali.

COME VEDERE LA DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Nella diretta tv degli Australian Open 2025 sono ancora parecchi i match di giornata, dunque anche oggi il programma si dividerà tra i due canali di Eurosport, comunque riservati agli abbonati alla televisione satellitare: Eurosport 1 e Eurosport 2 sono presenti ai numeri 210 e 211 del decoder, almeno nel primo caso ci sarà la possibilità di assistere alle principali partite del mercoledì tramite la diretta streaming video che con Sky Go non comporta costi aggiuntivi, inoltre possiamo ricordare l’alternativa fornita dalla piattaforma DAZN, sempre per i clienti del servizio.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: DUE AZZURRE PER IL TERZO TURNO

Le emozioni legate agli italiani nella diretta Australian Open 2025 non sono finite: c’è anche il tabellone femminile con la presenza di Jasmine Paolini, che l’anno scorso è stata sensazionale nel raccogliere due finali Slam consecutive (Roland Garros e Wimbledon) ma anche il primo Masters 1000 e la medaglia d’oro olimpica nel doppio, una stagione straripante culminata con il numero 4 del ranking Wta e un’ascesa ancora più bella perché francamente non pronosticabile. Dopo l’esordio positivo a Melbourne, la Paolini prosegue la sua corsa verso la terza finale in un Major incrociando la racchetta con la messicana Renata Zarazua: nome che sta diventando costante nei tornei importanti, oggi numero 70 della classifica mondiale e capace di eliminare Taylor Townsend.

Nella diretta Australian Open 2025 tuttavia bisognerà porre grande attenzione anche su Lucia Bronzetti, che ha rappresentato una delle grandi sorprese nel primo turno, tanto da eliminare la due volte campionessa ed ex numero 1 Victoria Azarenka. La Bronzetti ha preso grande fiducia dall’esordio come singolarista in Billie Jean King Cup, lo scorso autunno è stata di fatto lei a consegnare il titolo all’Italia e questa iniezione di autostima si è vista tutta al Melbourne Park, per di più oggi sfida abbordabile contro la rumena Jaqueline Cristian. Infine, due match da segnalare oggi: in campo maschile quello tra Taylor Fritz e Cristian Garin, in campo femminile quello tra Elena Rybakina, già finalista qui e a caccia di una condizione che le permetta di competere davvero, e la classe 2007 Iva Jovic, statunitense che potrebbe avere una crescita vertiginosa.