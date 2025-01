DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: LE DUE SEMIFINALI FEMMINILI!

La diretta Australian Open 2025 ci conduce oggi alle due semifinali femminili: è giovedì 23 gennaio e si comincia a giocare alle ore 9:30 con Sabalenka Badosa, mentre la seconda sfida sarà a seguire, sempre sulla Rod Laver Arena e dunque sul campo centrale del Melbourne Park, e sarà Keys Swiatek. Naturalmente parecchi degli appassionati si augurano che la finale degli Australian Open 2025 sia tra le due migliori giocatrici al mondo; la realtà è che non si possono considerare battute le avversarie. Per esempio, Paula Badosa un anno fa – sua ammissione – meditava un possibile ritiro a causa degli infortuni: oggi ha raggiunto la prima semifinale Slam in carriera, e dunque sogna in grande.

Diretta/ Sinner De Minaur (risultato finale 3-0): vittoria netta, semifinale agli Australian Open 2025!

Piccolo particolare: ha perso le ultime cinque sfide contro la grande amica Aryna Sabalenka (tre nel 2024) che ha vinto le ultime due edizioni a Melbourne, ha un totale di tre Slam e su questi campi si trova assolutamente a suo agio. Il pronostico pende assolutamente dalla parte della bielorussa, che sa di dover difendere tanti punti per rimanere al numero 1 del ranking Wta. Sarà comunque un match tosto: non possiamo dimenticare il fatto che nei quarti la Badosa abbia eliminato Coco Gauff, e dunque abbia guadagnato credito extra lungo la strada. Staremo a vedere, ma ora per la diretta Australian Open 2025 dobbiamo parlare anche del match che si giocherà in seguito per le semifinali femminili.

Diretta Australian Open 2025/ Video streaming tv: Sonego lotta ma perde, Shelton in semifinale (22 gennaio)

AUSTRALIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE I MATCH

La diretta tv degli Australian Open 2025 viene affidata ad Eurosport 1, il principale canale di questa emittente che trovate al numero 210 del decoder satellitare; possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go oppure, ma sempre in abbonamento, tramite le piattaforme DAZN e Now Tv,

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: IL QUADRO DELLE SEMIFINALI

Entrando nella diretta Australian Open 2025, tra Madison Keys e Iga Swiatek gli incroci precedenti sono cinque: la polacca ne ha vinti quattro, l’anno scorso le due si sono affrontate solo sulla terra dei Masters 1000 (Madrid e Roma), il successo della statunitense risale a Cincinnati 2022. Iga Swiatek ha già fatto molto meglio dell’ultima edizione: era stata eliminata al terzo turno da Linda Noskova, dunque essendo arrivata in semifinale ha già guadagnato parecchi punti e il suo obiettivo, tra gli altri, è quello di tornare a quel numero 1 Wta che ha avuto per 125 settimane, prima di cederlo alla Sabalenka anche a causa del mese di sospensione per doping.

Diretta Australian Open 2025/ Sarà De Minaur a sfidare Sinner: battuto Michelsen in 3 set (oggi 20 gennaio)

La polacca ovviamente parte favorita: come detto, a nemmeno 24 anni ha già vinto cinque Slam e dunque punta i numeri delle grandi del tennis femminile. Dovrà però fare attenzione a Madison Keys, che ha trovato due straordinarie settimane: la classe ’95 una finale Slam l’aveva già giocata nel 2017 agli Us Open (persa contro Sloane Stephens), poi tanti infortuni l’avevano allontanata dalle posizioni che contano ma rimane una giocatrice che, quando è in forma, può fare male a tutti perché ha grande potenza nei colpi, e soprattutto ha dimostrato che anche nella seconda parte di carriera può essere in grado di giocarsi i Major ai più alti livelli. Come detto nella diretta Australian Open 2025 la finale più probabile è Sabalenka Swiatek, ma attenzione alle sorprese…