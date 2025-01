DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: COMINCIA IL PRIMO SLAM DELLA NUOVA STAGIONE!

Il mondo del tennis è quasi sempre in attività, ma il via al primo Slam di una nuova stagione resta un momento affascinante e allora eccoci pronti a vivere la diretta Australian Open 2025 già da oggi, domenica 12 gennaio, dal momento che il primo turno del torneo di Melbourne sarà spalmato su ben tre giorni, per aggiungere anche una domenica in più al programma (e agli incassi). Sappiamo che questo è il torneo dello Slam per noi più scomodo a causa di ben dieci ore di fuso orario, per cui l’attività con la diretta Australian Open 2025 comincerà già alle ore 1.00 della notte italiana fra sabato e domenica, per dare il via a un’avventura di quindici giorni con in palio il titolo che Jannik Sinner deve difendere.

Dodici mesi fa, infatti, gli Australian Open furono una pietra miliare per il tennista altoatesino, che vinse per la prima volta uno Slam aprendo un anno che gli avrebbe portato anche il numero 1 nel ranking, gli Us Open e le Finals. Dobbiamo però aggiungere che oggi sarà una giornata relativamente tranquilla per gli italiani, dal momento che su 32 partite del primo turno del torneo del Grande Slam di Melbourne (16 maschili e altrettante femminili) ci saranno nelle prossime ore solamente due Azzurri in campo sui 13 totali ai nastri di partenza. Sarà comunque il modo per rompere il ghiaccio, allora adesso scopriamo tutto ciò che dobbiamo sapere per vivere al meglio il primo giorno in compagnia della diretta Australian Open 2025.

AUSTRALIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta Australian Open 2025 in tv, come ormai da tradizione per il torneo di Melbourne, sarà garantita su abbonamento grazie ai canali di Eurosport. Di conseguenza saranno Discovery +, ma anche Sky Go, Now TV e Dazn (che comprendono Eurosport nei rispettivi pacchetti) a garantire la diretta streaming video, ma in ogni caso solo tramite abbonamento.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: IN CAMPO GIGANTE E DARDERI

Per la precisione, saranno Matteo Gigante e Luciano Darderi i primi due italiani a scendere in campo nel primo turno del tabellone principale per la diretta Australian Open 2025. Ricordiamo che abbiamo in gara ben dieci uomini e invece tre donne, a dimostrazione che il livello medio è al momento molto più alto in campo maschile, anche se naturalmente pure le ragazze ci hanno dato enormi soddisfazioni nel memorabile 2024 del tennis italiano. Luciano Darderi sarà protagonista sul Court 13: sarà la seconda partita su questo campo, dove però l’attività comincerà alle ore 4.00 italiane, quindi a spanne potrebbe giocare attorno alle 6 contro lo spagnolo Pedro Martinez.

Nel mirino c’è un possibile secondo turno contro Alexander Zverev, che a sua volta debutterà oggi affrontando la word-card francese Lucas Pouille. Matteo Gigante invece ha dovuto superare le qualificazioni per approdare nel tabellone principale, dove debutterà contro l’altro francese Ugo Humbert sulla John Cain Arena, dove si giocherà fin dalla 1.00, ma Gigante Humbert sarà il quarto match in programma, per cui si potrebbe arrivare al mattino. Nessuna italiana invece scenderà in campo oggi nel torneo femminile per la diretta Australian Open 2025…