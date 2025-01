TABELLONE AUSTRALIAN OPEN 2025: SORTEGGIO POSITIVO PER JANNIK SINNER

Nella notte italiana si è svolto il sorteggio del tabellone Australian Open 2025, il primo torneo stagionale del Grande Slam di tennis di cui Jannik Sinner è campione in carica. Proprio da Melbourne era cominciato il fantastico 2024 del tennista altoatesino, che nelle prossime due settimane proverà a difendere il titolo. Il primo ostacolo sarà il cileno Nicolas Jarry, contro il quale ha vinto pochi mesi fa a Pechino. Al terzo turno potrebbe esserci un derby italiano con Flavio Cobolli, mentre agli ottavi è possibile l’incrocio con Holger Rune, che ha le potenzialità per provare ad essere la prima seria minaccia.

Nel quarto di finale il tabellone Australian Open 2025 potrebbe proporre a Jannik Sinner l’incrocio con uno fra il padrone di casa australiano Alex De Minaur (contro cui però è 9-0 nei precedenti) e il greco Stefanos Tsitsipas, mentre la semifinale idealmente potrebbe essere contro uno fra Taylor Fritz e Daniil Medvedev, cioè curiosamente i due avversari sconfitti nelle finali Slam dell’anno scorso, lo statunitense agli Us Open e il russo proprio a Melbourne. Saranno invece tutti dall’altra parte del tabellone Australian Open 2025 i tre nomi forse più affascinanti, cioè Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che di conseguenza Jannik Sinner potrebbe incrociare solamente in finale.

TABELLONE AUSTRALIAN OPEN 2025: GLI ALTRI ITALIANI

Volendo dire qualcosa naturalmente anche circa il possibile cammino degli altri tennisti italiani, ecco che nel tabellone Australian Open 2025 spiccherà al primo turno il derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, mentre non si annuncia molto facile il cammino di Matteo Berrettini, che ha solo sfiorato l’ingresso fra le teste di serie e avrà Cameron Norrie al primo turno e un possibile incrocio al secondo con il già citato Rune – volendo essere ottimisti, questo significa che potrebbe esserci il derby con Jannik Sinner agli ottavi di finale e sarebbe un bel cammino per il romano.

Da notare che ben sette italiani sono nella parte alta del tabellone Australian Open 2025: oltre a Sinner, Cobolli, Berrettini, Arnaldi e Musetti, anche Luca Nardi e Lorenzo Sonego. Nella parte bassa citiamo invece in particolare Fabio Fognini (che debutterà contro Grigor Dimitrov) e Luciano Darderi, che potrebbe incrociare Zverev al secondo turno. Citazione doverosa infine anche per Jasmine Paolini, che nel torneo femminile debutterà contro la qualificata cinese Wei, idealmente per la lucchese ci sarebbe un quarto di finale contro Rybakina e in semifinale potenzialmente Swiatek, mentre dall’altra parte del tabellone spiccano Sabalenka e Gauff.