Diretta Austria Danimarca/ Streaming video tv: sfida per il primato! (Nations League)

DIRETTA AUSTRIA DANIMARCA: PER IL PRIMO POSTO!

Austria Danimarca, partita diretta dall’arbitro scozzese William Collum, va in scena alle ore 20:45 di lunedì 6 giugno presso l’Ernst Happel Stadion di Vienna: siamo nella Lega A della Nations League 2022-2023, e sorprendentemente le due nazionali sono in testa al gruppo 1. Non tanto per il loro valore assoluto che è già stato acclarato (soprattutto per gli scandinavi) quanto per le avversarie battute all’esordio nel torneo: la Danimarca per esempio è riuscita nientemeno che a vincere in rimonta in Francia, battendo dunque la nazionale campione in carica (e campione del mondo).

In proporzione, forse l’Austria ha fatto anche meglio: pronti via, Ralf Rangnick ha aperto la sua avventura con questa federazione schiantando la Croazia in trasferta. Adesso dunque la nazionale che dovesse vincere nella diretta di Austria Danimarca andrebbe in fuga in classifica, mentre il pareggio confermerebbe comunque il primo posto per entrambe; vedremo dunque cosa succederà sul terreno di gioco, mentre aspettiamo che la partita prenda il via facciamo qualche rapida valutazione sulle decisioni che i due Commissari Tecnici potrebbero prendere riguardo gli schieramenti, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA AUSTRIA DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Austria Danimarca non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite di Nations League sono in qualche caso fornite dalla televisione satellitare e Mediaset, ma fanno riferimento alla Lega A e dunque al massimo livello della competizione. Per il match in questione non è disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video Austria Danimarca, ma per avere qualche informazione utile potrete comunque consultare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) così come le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA DANIMARCA

Vittoria a parte, per la diretta Austria Danimarca Rangnick potrebbe comunque cambiare qualcosa nel suo 3-5-2: in porta ci sarà sempre Lindner e davanti a lui dovremmo rivedere Wober, Danso e Trauner ma a centrocampo per esempio uno tra Laimer e Schlager potrebbe riposare per far giocare Seiwald o Wolf (qui con assetto maggiormente offensivo), Lainer e Weimann invece sarebbero sempre gli esterni con Sabitzer a completare questo reparto, che idealmente accompagnerà un attacco nel quale ad affiancare Arnautovic potrebbe esserci uno tra Gregoritsch e Kalajdzic, al posto di Onisiwo.

La Danimarca di Kasper Hjulmand gioca con il 3-4-1-2: confermati Vesergaard, Andersen e Nelsson davanti a Kasper Schmeichel, possibile conferma anche per Wass e Maehle sugli esterni pur se Damsgaard scalpita, in mezzo al campo Delaney e Hojbjerg restano nettamente favoriti sulla concorrenza che è rappresentata soprattutto da Jensen. In attacco, davanti al trequartista Eriksen, Cornelius si è guadagnato il posto con la doppietta a Saint Denis: con lui titolare, almeno uno tra Skov Olsen e Dolberg dovrebbe partire dalla panchina, ma staremo a vedere.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo alle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico sulla diretta Austria Danimarca. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 2,85 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 per il successo della nazionale ospite andreste a intascare 2,45 volte l’importo che avrete scelto di investire.

