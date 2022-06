DIRETTA/ Francia Danimarca video streaming tv: partita fortunata per i Bleus

DIRETTA FRANCIA DANIMARCA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Francia Danimarca sono 15, un buon numero tutto considerato, e il bilancio sorride ai Bleus che hanno vinto in 8 occasioni, con 2 pareggi e 5 vittorie scandinave. L’ultima partita tra queste due nazionali risale al girone dei Mondiali 2018, quando era finita 0-0; curiosamente avevamo avuto un incrocio nello stesso contesto anche 20 anni prima, la Francia aveva vinto 2-1 e anche in quel caso avrebbe poi vinto il titolo. La Danimarca porta bene alla Francia, perché abbiamo altri due precedenti: quello degli Europei 1984 (in quel caso 1-0) e quello della competizione continentale del 2000, partita vinta per 3-0.

Insomma: se la Francia incrocia la Danimarca, poi succede quasi sempre che vada a vincere il trofeo; l’unica eccezione è rappresentata dal 1992 (Europei) e dal 2002 (Mondiali). Tuttavia vale la pena ricordare che il campionato Europeo di 30 anni fa fu vinto in maniera sorprendente proprio dalla Danimarca, dunque tutto sommato la regola è rimasta integra anche se ha funzionato al contrario… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FRANCIA DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Danimarca è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare: alcune partite della Nations League prevedono questa soluzione e quella in questione sarà riservata in esclusiva agli abbonati Sky che, come di consueto, in assenza di un televisione potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video di Francia Danimarca. Non sono previsti costi aggiuntivi, e basterà dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone sui quali attivare l’applicazione Sky Go.

ARIA DA BIG MATCH!

Francia Danimarca, partita che viene diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 3 giugno: naturalmente siamo allo Stade de France di Saint Denis, e per la Nations League 2022-2023 (Lega A) questo match è assolutamente intrigante. La Francia è campione in carica in questa competizione, ma ovviamente è anche la nazionale che ha vinto l’ultimo Mondiale: punto di riferimento in epoca recente anche se poi agli Europei è stato un flop, adesso Didier Deschamps vuole provare a implementare questo gruppo con giovani che hanno già esordito nella nazionale maggiore.

Attenzione alla Danimarca, che agli Europei ha vissuto il dramma di Eriksen e si è saputa compattare fino a raggiungere una grande semifinale e mettere paura all’Inghilterra; ai Mondiali si è poi qualificata quasi a punteggio pieno e con una difesa di ferro, pertanto per questa Nations League ci sono tutte le possibilità di prendersi la Final Four, Bleus permettendo ovviamente. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Francia Danimarca, ma aspettando che si giochi possiamo fare una considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA

Come si disporrà Deschamps per la diretta Francia Danimarca? Il modulo potrebbe essere il 3-4-2-1: in porta Lloris anche se Maignan spinge molto, poi difesa con Kimpembe e Varane sicuri e Lucas Hernandez favorito per completarla, il che significa che ad avanzare il loro raggio d’azione sarebbero Pavard e Theo Hernandez. In mezzo al campo non ci sarà Pogba: presente invece Kanté che sarà titolare, ballottaggio tra Rabiot e Tchouaméni per l’altra maglia e quindi Griezmann e Mbappé che potrebbero supportare Benzema per un super tridente.

La Danimarca di Kasper Hjulmand sarà in campo con il 4-3-3: Kasper Schmeichel naturalmente il portiere, Christensen e Vestergaard formano la coppia centrale mentre sugli esterni dovremmo vedere Kristensen e Maehle. A centrocampo spazio per Eriksen e Norgaard sulle mezzali, con Hojbjerg che farà invece il riferimento davanti alla difesa; nel tridente Damsgaard non è ancora al top della condizione, la prima punta dovrebbe essere Dolberg con Skov Olsen e Lindstrom che possono agire da esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere il pronostico stabilito dall’agenzia Snai sulla diretta Francia Danimarca, partita valida per la prima giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,70 volte quanto messo sul piatto; il segno X a regolare l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte la vostra giocata, infine il segno 2 (sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti) con questo bookmaker ha un valore equivalente a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.











