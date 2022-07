DIRETTA AUSTRIA NORVEGIA DONNE/ Video streaming tv: storie a confronto

DIRETTA AUSTRIA NORVEGIA DONNE: NELLA STORIA

Verso la diretta di Austria Norvegia donne, le storie di queste due Nazionali di calcio femminile sono state a lungo molto diverse. La Norvegia è stata una grande potenza soprattutto negli anni Novanta: seconda ai Mondiali 1991, campionessa iridata nel 1995 e semifinalista nel 1999, più il bronzo olimpico ad Atlanta 1996 e l’oro a Sydney 2000, mentre agli Europei i due titoli risalgono al 1987 e al 1993, in anni recenti non ci sono più stati acuti così alti ma comunque diversi risultati d’eccellenza, come le finali europee del 2005 e 2013 più la semifinale del 2009, oppure i quarti di finale ai Mondiali 2019.

La Norvegia quindi non è più un colosso, ma resta comunque una ottima Nazionale di calcio femminile, a maggior ragione se messa a confronto con l’Austria, che non aveva mai partecipato a un grande torneo fino agli Europei 2017. Tuttavia poi ha chiuso al terzo posto il torneo di cinque anni fa, segnale di un movimento femminile in crescita per il calcio austriaco, che adesso si gioca di nuovo l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AUSTRIA NORVEGIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Austria Norvegia donne sarà garantita su Sky Sport Football, canale numero 203 del decoder satellitare, mentre sulla Rai non dovrebbe andare in onda. Per la diretta streaming video, sarà a disposizione l’applicazione Sky Go, tuttavia logicamente riservata agli abbonati.

AUSTRIACHE FAVORITE!

Austria Norvegia donne, in diretta dal Farmer Stadium di Brighton and Hove, si giocherà questa sera, venerdì 15 luglio, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) e sarà una partita di fondamentale importanza per le due formazioni nella terza e ultima giornata del girone A degli Europei 2022 di calcio femminile. La diretta di Austria Norvegia donne avrà infatti il fascino dello “spareggio” tra le due squadre attualmente appaiate al secondo posto in classifica con 3 punti: l’Austria ha il vantaggio della differenza reti e per questo motivo avrà due risultati su tre a disposizione, mentre la Norvegia dovrà necessariamente vincere per scavalcare le rivali e prendersi il secondo posto.

Per la Norvegia tuttavia il principale problema potrebbe essere quello di mettersi alle spalle la legnata della sconfitta per 8-0 contro l’Inghilterra nella scorsa giornata, mentre l’Austria arriva dal successo contro l’Irlanda del Nord (battuta d’altronde anche dalle norvegesi) e soprattutto aveva perso di misura contro le inglesi, motivo per il quale è in netto vantaggio per la differenza reti. In una partita secca tuttavia può sempre succedere di tutto: cosa ci dirà quindi la diretta di Austria Norvegia donne?

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA NORVEGIA DONNE

Proviamo a presentare anche le probabili formazioni di Austria Norvegia donne, naturalmente ci aspettiamo le scelte migliori per questo “spareggio”. L’Austria di Irene Fuhrmann potrebbe proporre un modulo 4-1-4-1 con Zinsberger in porta; davanti a lei difesa a quattro con Schiechtl, Wenninger, Schnaderbeck ed Hanshaw; regista basso potrebbe essere Puntigam, qualche metro più avanti il quartetto formato da Hickelsberger-Füller, Zadrazil, Höbinger e Dunst, mentre la prima punta dovrebbe essere Billa.

Per la Norvegia il dilemma è: quanto dovrà cambiare Martin Sjögren dopo gli otto gol presi dall’Inghilterra? Indichiamo comunque come punto di riferimento il modulo 4-2-3-1 con Pettersen in porta; i quattro difensori Hansen, Mjelde, Thorisdottir e Blakstad; in mediana la coppia formata da Syrstad Engen e Bøe Risa; sulla trequarti invece Sævik, Graham Hansen e Reiten alle spalle del centravanti Hegerberg.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Austria Norvegia donne in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favorite le norvegesi: il segno 2 infatti è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,70 in caso di pareggio (naturalmente segno X) oppure fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere l’Austria.

