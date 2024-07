DIRETTA AUSTRIA TURCHIA/ Video streaming Rai 1: un ottavo dalla buona tradizione (Euro 2024, oggi 2 luglio)

DIRETTA AUSTRIA TURCHIA: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Austria Turchia, possiamo osservare che l’ultimo ottavo di finale di Euro 2024 vanta una tradizione più che buona, dal momento che contiamo 17 precedenti con l’Austria in vantaggio grazie a nove vittorie a fronte di sette successi per la Turchia, mentre c’è solamente un pareggio. Questo sarà il primo incrocio di sempre nella fase finale di un grande torneo, finora i precedenti più significativi sono quelli relativi alla doppia sfida nei playoff per i Mondiali 2002: la Turchia dominò vincendo per 0-1 all’andata a Vienna e addirittura 5-0 al ritorno a Istanbul per ottenere un posto in Corea e Giappone, dove poi arrivò ad un clamoroso terzo posto finale.

L’Austria invece può sorridere pensando al precedente più recente, l’amichevole disputata appena poco più di tre mesi fa, martedì 26 marzo 2024, che al Prater di Vienna vide la perentoria vittoria per 6-1 dei padroni di casa con Michael Gregoritsch nei panni del mattatore assoluto grazie a una tripletta e il calcio di rigore di Hakan Calhanoglu come gol della bandiera per una Turchia che però quel giorno subì una delle sconfitte peggiori della sua storia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AUSTRIA TURCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Essendo la partita di prima serata, ecco che la diretta tv di Austria Turchia sarà garantita anche in chiaro per tutti su Rai 1, oltre che per gli abbonati della televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Di conseguenza, raddoppierà anche la possibilità per seguire la diretta streaming video di Austria Turchia, che sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’app di Rai Play, oppure su abbonamento tramite i servizi garantiti da Sky Go e Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI AUSTRIA TURCHIA

AUSTRIA TURCHIA: UN OTTAVO DI FINALE INTRIGANTE

Una chiusura intrigante per gli ottavi di finale di Euro 2024, infatti la diretta di Austria Turchia ci attenderà alle ore 21.00 di stasera, martedì 2 luglio, dallo stadio Red Bull Arena di Lipsia. Sfida molto intrigante, perché si affrontano due Nazionali di caratura teoricamente molto simile e che hanno fatto piuttosto bene nella prima fase, con due vittorie a testa. La diretta di Austria Turchia mette tuttavia in maniera speciale in copertina gli uomini di Ralf Rangnick, che hanno vinto il girone che comprendeva due big quali Francia e Olanda, per di più con prestazioni eccellenti in particolare in occasione della vittoria contro gli Orange.

Un’Austria quindi in grande spolvero potrebbe essere favorita, ma la Turchia di Vincenzo Montella può provare a rispondere. Anche per i turchi due vittorie, anche se destando impressioni di maggiore fatica, specie a causa della brutta sconfitta contro il Portogallo. Tuttavia, l’abbinamento non è impossibile e in una partita secca il pronostico potrebbe essere abbastanza incerto, almeno sulla carta. Questa è la presentazione che possiamo dare in vista del fischio d’inizio, ma i verdetti arriveranno dalla diretta di Austria Turchia…

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA TURCHIA

Scopriamo adesso le notizie circa le probabili formazioni per la diretta di Austria Turchia. Il c.t. austriaco Ralf Rangnick non avrà lo squalificato Wimmer, il modulo di riferimento è invece il 4-2-3-1: in porta Pentz; in difesa un paio di ballottaggi sono ancora possibili, ma indichiamo il “bolognese” Posch terzino destro e poi Danso, Lienhart e Mwene per completare la retroguardia a quattro; nessun dubbio circa la coppia in mediana con Seiwald e Grillitsch; infine il reparto offensivo dell’Austria con Laimer a destra, Baumgartner trequartista centrale e Sabitzer ala sinistra alle spalle del nerazzurro Arnautovic, che sarà il centravanti.

Vincenzo Montella invece deve fare i conti con ben due giocatori squalificati, Akaydin e soprattutto Calhanoglu, il regista dell’Inter sarà un’assenza davvero pesante per i turchi, che dovrebbero proporre un modulo 4-2-3-1 speculare a quello dei rivali: il portiere Gunok sarà protetto dalla difesa a quattro con Muldur, Demiral, Bardakci e Kadioglu che dovrebbero giocare da destra a sinistra; nel cuore della mediana ecco Yuksek e Ayhan,mentre attenzione alla giovanissima trequarti con lo juventino Yıldız, Guler e Yilmaz alle spalle della prima punta, che sarà invece un veterano come Tosun.

IN CHIUSURA, PRONOSTICO E QUOTE

L’ultima tappa della nostra presentazione della diretta di Austria Turchia è riservata al pronostico in base alle quote Snai. Grazie a un’ottima fase a gironi, potrebbe essere favorita l’Austria e il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,30 sul segno X in caso di pareggio e infine un successo della Turchia varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà giocato il segno 2.











