DIRETTA OLANDA AUSTRIA/ Video streaming Rai 2: ben 20 incroci e due fatti curiosi (Europei 2024, 25 giugno)

DIRETTA OLANDA AUSTRIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Olanda Austria è davvero ricca di storia: si contano infatti 20 precedenti ed è curioso notare soprattutto due fatti. La prima partita di sempre è stata valida per i quarti delle Olimpiadi 1912, lontana dunque 112 anni e vinta in quell’occasione dall’Olanda, eravamo a Stoccolma e gli orange (poi medaglia di bronzo) si erano imposti 3-1 con i gol di Nico Bouvy, Cees ten Cate e Jan Vos, per l’Austria rete di Alois Muller ed era successo tutto nel primo tempo. Tre anni fa invece Olanda Austria si era giocata nel girone degli Europei: altra vittoria orange grazie a Memphis Depay e Denzel Dumfries, del resto la nazionale olandese ha vinto gli ultimi sette incroci contro l’Austria.

Tra questi anche i due delle qualificazioni agli Europei 2004; gli austriaci non battono l’Olanda da un 3-2 nell’amichevole del maggio 1990, dunque la bellezza di 34 anni fa, e in generale sono sotto nel bilancio perché hanno ottenuto sei vittorie a fronte di 10 sconfitte, mentre i pareggi tra queste due nazionali sono quattro. Da citare anche il netto 5-1 olandese nel Mondiale 1978: segnò due reti Johhny Rep, poi una a testa Ernie Brandts, Rob Rensenbrink (rigore) e Willy Van de Kerkhof, per l’Austria gol della consolazione di Erich Obermayer. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI OLANDA AUSTRIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Olanda Austria è quella che tra le partite di oggi agli Europei 2024 è stata scelta per essere trasmessa in chiaro: l’appuntamento sarà su Rai Due e come sempre potrete seguire questo match anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito da sito e app ufficiali di Rai Play. L’alternativa rimane quella della televisione satellitare per gli abbonati, nello specifico il canale è Sky Sport 253 ma su Sky Sport Uno ecco Diretta Gol Europei per seguire la contemporanea delle due partite, qui con diretta streaming video disponibile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI OLANDA AUSTRIA

OLANDA AUSTRIA: ENTRAMBE AGLI OTTAVI?

Olanda Austria sarà diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kruzliak, e si gioca alle ore 18:00 di martedì 25 giugno: nella terza giornata del girone D agli Europei 2024, presso l’Olympiastadion di Berlino, entrambe le nazionali potrebbero accedere agli ottavi di finale e sarebbe così con un pareggio, oppure una vittoria dell’Austria con clamorosa sconfitta della Francia. L’Austria comunque ci crede, grazie al successo contro la Polonia con cui ha mostrato di poter tornare sui livelli di tre anni fa; pareggiando, Ralf Rangnick sarebbe con tutta probabilità terzo nel girone ma con 4 punti e +1 di differenza reti si dovrebbe qualificare comunque.

L’Olanda chiaramente blinderebbe ottavi e primato con un successo stasera; da valutare i gol segnati rispetto alla Francia, in ogni caso per Ronald Koeman il percorso è stato finora positivo e aver retto contro i Bleus è stato certamente positivo anche per l’autostima del gruppo, forse non competitivo come in certi grandi tornei ma comunque di talento e qualità. La diretta di Olanda Austria si presenta certamente come partita molto interessante; noi attendiamo che si giochi, ma intanto facciamo le nostre valutazioni sul modo in cui i Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali in campo, prendendoci quindi del tempo utile per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA AUSTRIA

In Olanda Austria dovremmo vedere nazionali molto simili a quelle che hanno giocato l’ultima partita agli Europei 2024: modulo 4-2-3-1 per entrambe, gli orange potrebbero mandare in campo Gravenberch, Malen e Weghorst in luogo di Schouten, Frimpong (o Xavi Simons) e Depay ma è da vedere, per il resto avremo la difesa con Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Aké schierato in linea davanti al portiere Verbruggen, Reijnders che ragiona a centrocampo e poi ancora Gakpo schierato alle spalle della prima punta, che come detto questa sera potrebbe essere Weghorst.

Austria disposta con Lienhart e Trauner davanti a Pentz ma Danso che si gioca comunque la maglia, Posch terzino destro e Mwene sull’altro versante, Seiwald la diga nel settore nevralgico del campo con Grillitsch al suo fianco e Sabitzer battitore libero, anche se poi almeno all’inizio della partita sarà sulla trequarti sinistra. A destra invece Rangnick manderà in campo uno tra Laimer e Baumgartner, ma l’altro si prenderà comunque lo spot al centro e dietro la prima punta, che dovrebbe essere Arnautovic ma con Gregoritsch pronto alla staffetta nel secondo tempo.

OLANDA AUSTRIA: PRONOSTICO E QUOTE

Sono gli orange ad essere favoriti secondo le quote fornite dall’agenzia Snai, delle quali possiamo parlare nella presentazione della diretta di Olanda Austria: abbiamo un valore di 2,20 volte la giocata per la vittoria della nazionale di Ronald Koeman identificata dal segno 1, per contro il segno 2 per il successo dell’Austria vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,70 volte quanto messo sul piatto e infine il pareggio, per il quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che ammonta a 3,10 volte l’importo investito sulla partita degli Europei 2024.











