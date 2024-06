DIRETTA REPUBBLICA CECA TURCHIA/ Video streaming tv: c’è un precedente importante (Europei 2024, 26 giugno)

DIRETTA REPUBBLICA CECA TURCHIA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Repubblica Ceca Turchia parliamo di una partita che ha davvero una buona tradizione: nel 2008 l’episodio più importante, partita del girone agli Europei e clamoroso ribaltone turco. Al 62’ la Repubblica Ceca era in vantaggio 0-2 grazie ai gol di Jan Koller e Jaroslav Plasil; nell’ultimo quarto d’ora la Turchia di Fatih Terim, poi arrivata in semifinale, aveva ribaltato tutto con Arda Turan e la doppietta di Nihat Kahveçi, prendendosi dunque la qualificazione ai quarti in un’edizione magica.

L’episodio più recente resta quello di un’amichevole del novembre 2022, 2-1 per la Turchia con le reti di Enes Unal e Hakan Calhanoglu, e temporaneo pareggio di Vaclav Cerny. Questo ci dà il la per dire che la Repubblica Ceca ha perso le ultime tre sfide contro la nazionale della mezzaluna, aveva invece vinto le due precedenti tra cui una in trasferta nelle qualificazioni agli Europei 2016. In quel caso avevano risolto Tomas Sivok e Boreck Dockal, anche qui in rimonta dopo il vantaggio di Umut Bulut; in totale Repubblica Ceca Turchia si è giocata undici volte e il bilancio è in parità, fatto di cinque vittorie a testa e un solo pareggio. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REPUBBLICA CECA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’unico modo che avrete per assistere alla diretta tv di Repubblica Ceca Turchia sarà quello di aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: la partita degli Europei 2024 infatti non viene trasmessa in chiaro, vista la contemporaneità con l’altra sfida del girone, ed è disponibile soltanto al canale Sky Sport 253, ricordando però che su Sky Sport Uno (numero 201) andrà in onda anche Diretta Gol Europei per seguire le due gare in tempo reale, qui con possibilità di diretta streaming video di Repubblica Ceca Turchia, , senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go.

REPUBBLICA CECA TURCHIA: A MONTELLA BASTA UN PUNTO

Scenario importante e delicato quello che si apre con la diretta di Repubblica Ceca Turchia: arbitra il rumeno Istvan Kovacs, alle ore 21:00 di mercoledì 26 giugno si gioca al Volksparkstadion di Amburgo per la terza e ultima giornata nel girone F degli Europei 2024, con entrambe le nazionali ancora a caccia della qualificazione agli ottavi ma la Turchia è certamente messa meglio, perché a Vincenzo Montella occorre soltanto un punto per chiudere al secondo posto nel girone e garantirsi la prosecuzione nel torneo a differenza di quanto la nazionale turca aveva fatto tre anni fa, quando aveva deluso le aspettative.

La Repubblica Ceca rischia di pagare a caro prezzo la rimonta subita dal Portogallo, perché poi non è stata in grado di battere la Georgia e così si trova al terzo posto della classifica, con un solo punto e la consapevolezza che un pareggio stasera significherebbe eliminazione. Bisogna vincere per andare agli ottavi, i mezzi certamente ci sono e attenzione perché, quando sotto pressione, questa nazionale ha dimostrato di saper reagire. Aspettiamo allora che la diretta di Repubblica Ceca Turchia prenda il via, nel frattempo leggiamo in maniera più approfondita le scelte da parte dei due CT con l’analisi delle probabili formazioni qui ad Amburgo.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA TURCHIA

Ivan Hasek dovrebbe continuare a schierare il 3-4-3 per la diretta Repubblica Ceca Turchia, magari con qualche modifica e un occhio ai diffidati: per questo motivo Zima potrebbe giocare in difesa con Ladislav Krejci e Hranac (in porta andrà Stanek) mentre uno tra Doudera e Matej Jurasek, verosimilmente il primo per caratteristiche, può sostituire Coufal o David Jurasek sulle corsie esterne. Soucek e Sevcik centrali, poi i dubbi davanti: verso la conferma Schick, che potrebbe essere affiancato da Chory lasciando dunque Hlozek sulla trequarti, ma occhio all’opzione tridente con il già citato Matej Jurasek largo a destra.

Problemi difensivi per Montella che dovrà fare a meno dei centrali Bardakçi e Akaydin: ne prendono il posto Demiral e Ayhan, quest’ultimo viene arretrato a protezione di Bayindir lasciando così la maglia in mezzo al campo a Salih Ozçan, che farà coppia con il diffidato Calhanoglu. Sulle corsie laterali Muldur può scalzare uno tra Zeki Celik e Kadioglu, mentre nel reparto avanzato Montella è stuzzicato dall’idea di inserire Arda Guler e Kenan Yildiz dall’inizio, quest’ultimo anche come centravanti con l’altro spostato sulla trequarti, dove Kokçu e Atkurkoglu dovrebbero essere confermati rispetto all’ultima partita.

QUOTE E PRONOSTICO REPUBBLICA CECA TURCHIA

Volendo tracciare un pronostico sulla diretta di Repubblica Ceca Turchia, possiamo dare una rapida occhiata alle quote che l’agenzia Snai ha emesso negli ultimi giorni e che sono in costante evoluzione. Al momento è favorita, ma con grande equilibrio, la nazionale mitteleuropea con un valore pari a 2,60 volte la somma messa sul piatto per il segno 1; il segno 2 per la vittoria della Turchia vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,80 volte la vostra giocata, infine il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che, con questo bookmaker, equivale a 3,30 volte l’importo che avrete pensato di investire.











