Diretta Avellino Bari/ Streaming video tv: sfida affascinante (Coppa Italia Serie C)

Avellino Bari, diretta dall’arbitro Antonino Costanza della sezione Aia di Agrigento, si gioca presso lo stadio Partenio-Lombardi della città campana alle ore 17.30 di questo pomeriggio, domenica 18 agosto 2019, per la terza e ultima giornata del girone I della prima fase della Coppa Italia di Serie C. Si tratta naturalmente di una partita di grande fascino, perché Avellino Bari profuma di storia a livelli ben più alti, ma è pure la sfida decisiva per stabilire chi vincerà il girone e si qualificherà di conseguenza per il turno successivo della Coppa Italia di Serie C. Infatti il Bari ha già vinto per 3-2 contro la Paganese nella prima giornata, mentre nel derby campano l’Avellino ha ottenuto un pareggio per 2-2. Di conseguenza ora il Bari può contare su due risultati su tre in proprio favore, ma con una vittoria sarebbe l’Avellino a conquistare il comando, ribaltando la situazione anche grazie alla spinta del pubblico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Bari non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BARI

Adesso andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni per Avellino Bari, basandoci naturalmente essenzialmente sulle formazioni già adottare da campani e pugliesi in occasioni delle loro precedenti uscite in Coppa Italia di Serie C contro la Paganese. L’Avellino di mister Giovanni Ignoffo in quella occasione aveva adottato in partenza il modulo 3-5-2 con questi interpreti: Tonti; Zullo, Morero, Laezza; Petrucci, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Alfageme, Albadoro. Il Bari di Giovanni Cornacchini invece aveva vinto con la Paganese un match con questo 4-2-3-1 iniziale: Frattali; Berra, Di Cesare, Sabbione, Costa; Hamlili, Scavone; Kupisz, Terrani, Neglia; Antenucci.



