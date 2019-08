Diretta Bari Paganese/ Streaming video tv: Galletti all’esordio (Coppa Italia)

Bari Paganese, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia, è la partita in programma oggi domenica 11 agosto 2019, prevista tra le mura del San Nicola: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. La Coppa Italia di Serie C torna sotto ai riflettori e ci offre questa diretta tra Bari e Paganese, primo incontro per il girone I della manifestazione, oltre che la bella occasione di rivedere tra i professionisti i galletti. Come è noto il Bari infatti è stato sciolto al termine della stagione 2018, e rifondato, ha poi preso parte al campionato dilettanti. Qui i galletti hanno subito trovato la promozione in Serie C (e pure con qualche giornata di anticipo) e quindi anche il pass per la Coppa Italia di categoria. Vi è quindi grande impazienza tra i ragazzi di Mister Cornacchini per questo primo match tra i grandi: di contro ecco poi un club imponente come la Paganese, che pure l’anno scorso ha rischiato la retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Paganese non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA BARI PAGANESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Bari Paganese, mister Cornacchini dovrebbe ancora affidarsi al 4-3-3 come modulo di partenza: confermato quindi Frattali tra i pali e pure il quartetto arretrato con Corsinelli, Di Cesare, Sabbione e Costa. In mediana si fanno avanti Bolzoni, Haimili e Feola, mentre toccherà al terzetto Terrani-Simeri-Neglia agire in attacco. Modulo speculare per la Paganese di Erra che scommetterà su Baiocco tra i pali: per la difesa invece si fanno avanti Perri e Pelliccia, oltre a Gargiulo e Mattia. In mediana Capece sarà in cabina di regia con Gaeta e Caccetta, mentre per l’attacco il riferimento saranno Scarpa, Dammacco e Alberti.



