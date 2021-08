Diretta Avellino Campobasso/ Streaming video tv: torna il Molise (Serie C)

DIRETTA AVELLINO CAMPOBASSO: IRPINI FAVORITI!

Avellino Campobasso, in diretta naturalmente dallo stadio Partenio-Adriano Lombardi del capoluogo irpino, si gioca oggi domenica 29 agosto 2021 con fischio d’inizio alle ore 20.30 per la prima giornata del girone C della Serie C 2021-2022, il nuovo campionato che prende il via nel weekend. Grande attesa da ambo le parti verso la diretta di Avellino Campobasso: i padroni di casa di mister Piero Braglia, terzi nello scorso campionato, daranno ancora una volta l’assalto alla promozione in Serie B, categoria nella quale l’Avellino vorrebbe tornare a consolidarsi.

Gli irpini vogliono dunque cominciare con una vittoria, ma attenzione al Campobasso di mister Mirko Cudini, che torna a rappresentare la regione Molise nel panorama del calcio professionistico dopo la vittoria nel girone F dello scorso campionato di Serie D e adesso il Campobasso cercherà di recitare da mina vagante, magari a partire già da questa sera sul prestigioso palcoscenico del Partenio. Attendiamo allora con ansia di scoprire che cosa succederà in Avellino Campobasso…

DIRETTA AVELLINO CAMPOBASSO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Campobasso non sarà garantita, ma ci sarà naturalmente la diretta streaming video che Eleven Sports garantisce anche in questa nuova stagione per tutte le partite del campionato di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CAMPOBASSO

Adesso andiamo a scoprire le probabili formazioni di Avellino Campobasso. Grande curiosità al debutto stagionale, pur con il mercato ancora aperto, per l’Avellino ipotizziamo un modulo 3-5-2. In porta Forte, protetto dai tre difensori Silvestri, Dossena e Scognamiglio; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra potrebbero agire Ciancio, Carriero, D’Angelo, Aloi e Mignanelli, mentre Mastalli e Gagliano potrebbero essere i due attaccanti irpini. La replica del Campobasso potrebbe invece portare a un modulo 4-3-3 con Raccichini in porta; retroguardia a quattro composta da Vanzan, Nacci, Menna e Dalmazzi; a centrocampo il terzetto formato da Emmausso, Candellori e Giunta; infine il tridente d’attacco con Liguori, Fabriani e Parigi come possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Avellino Campobasso in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa campani, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,50, mentre poi si sale fino a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 6,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna del Campobasso.



