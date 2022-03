Diretta Avellino Catania/ Streaming video tv: recupero di prestigio (Serie C)

DIRETTA AVELLINO CATANIA: SFIDA DI LIVELLO!

Avellino Catania, in diretta dallo stadio Partenio della città campana alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 23 marzo 2022, sarà una partita valida come recupero del girone C di Serie C, perché questa partita era in programma sabato 26 febbraio scorso, ma fu rinviata per neve. Poco meno di un mese dopo, ecco che la diretta di Avellino Catania vede gli irpini a caccia della migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, mentre per i siciliani l’obiettivo è quello di entrarci.

L’Avellino tuttavia domenica ha frenato, non andando oltre un pareggio casalingo contro il Messina, d’altronde ha fatto molto peggio il Catania, che ha incassato una pesante sconfitta per 5-1 sul campo del Foggia. Ci sarà dunque anche la voglia di riscatto ad animare le due formazioni in questa sfida di grande prestigio, considerati trascorsi ben più prestigioso della Serie C per entrambe le compagini: adesso però si deve pensare all’attualità, che cosa ci dirà Avellino Catania?

DIRETTA AVELLINO CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà disponibile la diretta tv di Avellino Catania, di conseguenza per seguire questa partita di Serie C il punto di riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CATANIA

Scopriamo quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Avellino Catania. L’allenatore dei padroni di casa, Gautieri, ritrova Tito ma perde Mignanelli: in porta andrà Forte, protetto dalla difesa a tre formata da Silvestri, Bove e Scognamiglio. In mediana Rizzo, Aloi, De Francesco, Kragl e Tito saranno i titolari di un folto centrocampo a cinque (modulo 3-5-2) mentre nella coppia d’attacco dell’Avellino dovrebbero trovare posto Kanoute e Maniero.

Modulo 4-3-3 invece per gli ospiti del Catania di mister Baldini, che dovrà fare a meno di Greco e Moro, convocati dall’Italia Under 20: in porta andrà Sala, con il quartetto formato da Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto davanti a lui in difesa. In mediana dovrebbero giocare titolari Rosaia, Cataldi e Simonetti, mentre il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Biondi, Sipos e Russini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico della diretta Avellino Catania in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,82, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Catania.

