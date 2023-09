DIRETTA AVELLINO FOGGIA/ Video streaming tv: partita dalla grande tradizione (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA AVELLINO FOGGIA: I TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti alla diretta di Avellino Foggia, una partita che regala anche tanti precedenti: le due squadre si sono affrontate dieci volte tra il marzo 2012 e lo scorso campionato, con un quadro che ci parla in questo caso di cinque vittorie degli irpini e tre dei satanelli, con due pareggi. L’Avellino ha vinto 3-2 al Partenio nella passata stagione, precisamente a metà marzo: primo tempo con i gol di Sonny D’Angelo e Michele Marconi, rimonta del Foggia grazie alla doppietta di Roberto Ogunseye ma, quando sembrava che il pareggio fosse fissato, Antonio Di Gaudio aveva messo dentro al 90’ minuto il gol della vittoria per la squadra irpina.

Non è troppo lontano nel tempo l’ultimo blitz che la squadra rossonera ha saputo operare in questo stadio: si tratta infatti del secondo turno dei playoff nel campionato 2021-2022, naturalmente in Serie C. Un successo dunque prezioso per la squadra che all’epoca era allenata da Zdenek Zeman: l’Avellino si era portato in vantaggio con Davide Bove appena dopo il quarto d’ora, ma aveva subito rimonta ed eliminazione con Davide Merola e Giuseppe Nicastro, che tra 56’ e 74’ minuto avevano mandato in orbita il Foggia. Siamo ora curiosi di scoprire come finirà la partita di oggi al Partenio… (agg. di Claudio Franceschini)

AVELLINO FOGGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Avellino Foggia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Foggia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AVELLINO FOGGIA: SUBITO IL CAMBIO DI ALLENATORE PER GLI IRPINI

Avellino Foggia, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, girone C. Lupi in piena crisi con le due sconfitte contro Latina e Juve Stabia che hanno portato all’esonero di mister Rastelli. I pugliesi, invece, hanno iniziato la stagione con lo stop sul campo del Taranto per poi vincere il match interno al cospetto del Giugliano.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Foggia, match che andrà in scena allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino. Per il neo tecnico degli irpini Michele Pazienza squadra sperimentale all’esordio visti i pochi giorni di lavoro: l’ex allenatore dell’Audace Cerignola dovrebbe presentare un 4-4-2 con Ghidotti tra i pali e la coppia Marconi-Patierno in avanti. Per i rossoneri ospiti, invece, mister Mirko Cudini opterà per il solito 4-3-3: dubbio nel reparto offensivo dove Tounkara potrebbe rilevare Embalo o Tonin.

AVELLINO FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Sisal per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

