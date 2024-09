DIRETTA AVELLINO GIUGLIANO (RISULTATO FINALE 1-1): ESPULSO DE CRISTOFARO!

Dopo appena 2 minuti dall’inizio del secondo tempo, il Giugliano sfiora il raddoppio. Padula riesce a superare Armellino, che fatica a contenerlo, e arriva al limite dell’area, ma il suo destro termina sopra la traversa. Al quarto d’ora arriva il pareggio dell’Avellino: D’Ausilio crossa dalla destra e Sounas, appostato sul secondo palo, batte di testa Barosi. Nella parte finale della partita, l’Avellino spinge in avanti, schierando un 3-4-3 con Redan, Russo e Gori in attacco. Nonostante i 6 minuti di recupero, l’ultima occasione è per il Giugliano, con una punizione di Giorgione che sfiora il secondo palo, facendo tremare Iannarilli che manca la respinta. Al 97′, De Cristofaro viene espulso, e la partita si chiude sull’1-1 con l’Avellino in dieci uomini. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA AVELLINO GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per seguire in diretta Avellino Giugliano, sarà necessario un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, è indispensabile aggiungere il pacchetto Calcio, che consente l’accesso ai canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire il match su NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

SOUNAS NON TROVA IL GOL

Alla mezz’ora, Sounas tenta un tiro a giro dal limite dell’area, ma Solcia subentra a Barosi e devia la conclusione. Al 37′, Njambe prova un elegante tiro a giro di destro, ma Iannarilli compie una parata in tuffo per negargli il gol. Al 42′, il Giugliano passa in vantaggio: Sounas perde palla a centrocampo, avviando il contropiede avversario. Njambe serve Padula, che poi trova Ciuferri sulla destra; quest’ultimo si sistema la palla sul piede sinistro e calcia con forza, battendo Iannarilli, che non riesce a respingere con il piede destro. Prima dell’intervallo, De Rosa trattiene Palmiero, guadagnandosi un cartellino giallo. (agg. di Fabio Belli)

CHANCE MANCATA DA PADULA

Al 5′ l’Avellino sfiora il vantaggio con una splendida azione: Sounas lancia sulla destra D’Ausilio, che crossa in area per De Cristofaro. Quest’ultimo serve di nuovo Sounas, il cui tiro di piatto colpisce solo la parte alta della traversa. L’inizio è dominato dagli irpini, ma al 16′ il Giugliano risponde con un rapido contropiede: Padula tenta un pallonetto su Iannarilli, ma la palla finisce alta. Al 23′, Njambe controlla magistralmente sulla sinistra, supera Cancellotti in velocità, ma una volta in area si allunga troppo il pallone, facilitando l’intervento di Armellino. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA

A pochi minuti dal via del derby campano, presentiamo la diretta Avellino Giugliano con le statistiche delle due formazioni, che naturalmente servono a descrivere i risultati nella prima giornata del nuovo girone C della Serie C. Per l’Avellino purtroppo il debutto è stato disastroso, infatti i lupi irpini hanno perso per 4-1 la partita contro il Picerno e sono fermi con zero punti in classifica, un gol segnato ma soprattutto quattro al passivo e quindi con evidenti problemi per quanto riguarda la tenuta difensiva.

Le notizie sono completamente diverse per i cugini del Giugliano, per loro fortuna: infatti c’è stata una vittoria per 1-0 che ha portato i primi tre punti in classifica e una differenza molto evidente soprattutto per quanto riguarda il rendimento della difesa, che invece per il Giugliano è stato un punto di forzala debutto in campionato. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Avellino Giugliano comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AVELLINO GIUGLIANO: DERBY AL PARTENIO!

Siamo pronti a commentare in vostra compagnia la diretta Avellino Giugliano, posticipo della seconda giornata di Serie C girone C che si giocherà oggi 2 settembre alle ore 20,45. Match importante per guadagnare punti sin da subito per i biancoverdi. Dopo una brutta uscita nei playoff quest’anno l’Avellino punta infatti ad una promozione e si augura anche in maniera diretta, anche se la concorrenza è agguerrita. Per loro però il campionato inizia in salita con la sconfitta per 4-1 contro il Picerno fuori casa.

Un match che ha sicuramente dato morale per ribaltare le sorti ma attenzione a sottovalutare il Giugliano che nella prima uscita in casa è riuscita a vincere per 1-0 contro il Taranto in una partita non facile. Andrà cosi anche oggi? Difficile dirlo perché siamo solo a settembre ma sicuramente ci aspetta spettacolo.

DIRETTA AVELLINO GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora invece alle probabili formazioni della diretta Avellino Giugliano, dal primo minuto per i padroni di casa dovrebbe giocare Gori, oltre al gol è stato anche uno dei più in forma nel match insieme al compagno di squadra Patierno, che però non è stato servito a dovere dai suoi compagni in una situazione alquanto complicata.

Invece per quanto riguarda gli ospiti, il Giugliano punta forte su Padula che ha messo un assist al bacio per Romano nella precedente uscita. Forse oggi riuscirà persino a sbloccarsi visto che gli si chiede anche di segnare. Giorgione poi darà man forte facendo filtro a centrocampo.

AVELLINO GIUGLIANO, LE QUOTE

Ultima analisi dedicata come di consueto alle quote della diretta Avellino Giugliano, grazie al sito della Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 1,48 il che li rende i favoriti assoluti. Il Giugliano vincente invece è quotato a 6, mentre il pareggio è a 3,9.