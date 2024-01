DIRETTA/ Avellino Juve Stabia video streaming tv: ecco la storia del derby! (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA AVELLINO JUVE STABIA: TESTA A TESTA

Con questa gara saranno ventisette i testa a testa della diretta Avellino Juve Stabia. Metà delle gare disputate sono finite in parità: ben tredici i pareggi nelle ventisei sfide, otto vittorie biancoverdi e cinque gialloblu con sei reti in più dell’Avellino fin qui. L’ultima partita è terminata 1-0 per i Lupi con la rete decisiva di Patierno su assist di Dall’Oglio su angolo al cinquantacinquesimo minuto.

Le due squadre si sono affrontate anche in Serie B, in occasione della stagione 2013/2014. All’andata risultato di 2-1 per l’Avellino in casa davanti a 10.000 spettatori mentre il ritorno, a Castellammare di Stabia, è terminato in pareggio 2-2. Per il resto solo incontro in Serie C, ad eccezione della sfida del 29 novembre 2023: Coppa Italia Serie C, ottavi di finale ovvero la sfida descritta in apertura con la rete di Patierno. Il pareggio mancava dal 2022, tre partite, quando finì senza gol e con un punto a testa. (aggiornamento di Christian Attanasio)

AVELLINO JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Avellino Juve Stabia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Juve Stabia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Avellino Juve Stabia, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. L’Avellino si colloca tra le squadre più competitive del girone C di Serie C, come testimonia la sua attuale posizione in classifica al quarto posto con 37 punti. Questa collocazione riflette la forza della squadra bianco-verde, impegnata nella lotta per la promozione. Nelle ultime 5 partite, la squadra campana ha ottenuto 3 vittorie (l’ultima una goleada in casa del Latina) e 2 pareggi, evidenziando un eccellente stato di forma. L’incontro imminente contro la Juve Stabia promette quindi emozioni intense.

La Juve Stabia si presenta come la vera dominatrice del girone C, avendo accumulato 43 punti in 20 partite di campionato. La forza principale della squadra di Castellammare è la sua difesa robusta, avendo subito solo 8 reti finora. Ciò renderà difficile per l’Avellino trovare il varco per segnare. Nelle ultime 5 partite, i gialloblù hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, frenando con l’ultimo pari col Monterosi Tuscia, registrando lo stesso risultato dei prossimi avversari in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Rigione; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero, D’Angelo, Tito; Sgarbi, Patierno. Risponderà la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Meli; Candellone, Piscopo.

AVELLINO JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











