Diretta/ Avellino Latina (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Marconi! (Serie C, 2 settembre 2023)

DIRETTA AVELLINO LATINA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Campania la partita tra Avellino e Latina è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Rastelli a cominciare forte sfiorando il gol già all’8′ con la conclusione alta non di molto provata da Marconi. Ecco le formazioni ufficiali: AVELLINO (4-3-1-2) – Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Benedetti, Tito; Dall’Oglio, Palmiero, D’Angelo; Varela; Patierno, Marconi. A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Falbo, Mulé, Sannipoli, Armellino, Pezzella, Sgarbi, Gori, D’Amico. All.: Rastelli. LATINA (3-5-2) – Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Del Sole; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Marino; Fella, Mastroianni. A disp.: Vona, Bertini, Gallo, De Santis, Perseu, Biagi, Di Renzo, Polletta, Jallow, Fabrizi. All.: Daniele Di Donato. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AVELLINO LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Avellino Latina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Latina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA!

La diretta di Avellino Latina è ormai diventata tradizionale: due squadre che si sono affrontate già dieci volte dal 2015 a oggi, nelle prime quattro occasioni in Serie B. L’Avellino non vince da quattro partite, dopo averlo fatto tre volte nelle precedenti sei: non solo, non ha mai segnato nelle ultime tre che a dire il vero sono state parecchio povere di gol, visto che in due occasioni è finita 0-0. Il Latina ha colto il suo ultimo successo al Domenico Francioni nella passata stagione, precisamente a fine settembre: era la quinta giornata nel girone C di Serie C, gli irpini erano partiti malissimo ed erano caduti per effetto del gol di Luca Fabrizi, nel finale del primo tempo.

L’Avellino invece aspetta la vittoria esterna dal maggio 2019: in quel caso eravamo in Serie D, precisamente nel girone G, ed era l’ultima giornata di un campionato in cui gli irpini avrebbero festeggiato la promozione attraverso uno spareggio conquistato con le unghie, e vinto nei confronti del Lanusei. Era stata quindi una vittoria fondamentale quella di Latina, arrivata con due gol nel primo tempo firmata da Alessandro De Vena (19 gol in un girone straordinario per lui) e Alessio Tribuzzi. Ora la diretta di Avellino Latina avrà un altro episodio da aggiungere allo storico, vedremo come andrà al Partenio… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Avellino Latina, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. L’Avellino sta riaccendendo la passione dei suoi tifosi mentre il conto alla rovescia per la sfida contro il Latina è entrato nel vivo. La grande attesa circonda la partita che inaugura la stagione del girone C di Serie C 2023/2024. Il “Partenio-Lombardi” è stato completamente prenotato in vista della partita che si terrà sabato 2 settembre alle 20:45. La campagna abbonamenti ha ottenuto un grande successo con la vendita di 4.588 tessere stagionali.

I biglietti per la partita sono stati venduti rapidamente, garantendo la presenza di 6.900 sostenitori sugli spalti. L’ultimo campionato, concluso senza una qualificazione ai play off e evitando i play out solo all’ultima giornata (chiusa comunque con una sconfitta contro il Monterosi), sembra ormai lontano nel tempo per l’Avellino. Nel frattempo, il Latina ha vissuto una stagione difficile l’anno scorso, partecipando ai playoff ma uscendo al primo turno contro il Monopoli. Nel campionato, ha affrontato giornate complesse, inclusa una sconfitta pesante per 0-9 in un test contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO LATINA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Latina, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Massimo Rastelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti, Cancellotti, Cionek, Rigione, Tito, Armellino, Palmiero, Dall’Oglio, Varela, Marconi, Patierno. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Mastroianni, Fella.

AVELLINO LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











