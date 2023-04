Diretta/ Avellino Monterosi Tuscia (risultato 0-0) video streaming tv: fase di studio

DIRETTA AVELLINO MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Partenio-Adriano Lombardi l’Avellino ospita il Monterosi Tuscia, in questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone C, dove i padroni di casa sono reduci da ben tre sconfitte consecutive, mentre i laziali hanno collezionato cinque risultati utili consecutivi, tra cui lo 0-0 dell’ultimo turno di campionato contro il Taranto.

Dura contestazione dei tifosi, delusi dalla stagione disputata dai Lupi, squadra sulla quale avevano riposto molte aspettative ad inizio anno. Bordata di fischi e cori di protesta all’indirizzo dei propri calciatori. Al quarto minuto ci prova Tito direttamente su calcio di punizione, ma la sua conclusione si infrange sul muro e non crea particolari pericoli.

DIRETTA AVELLINO MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta Avellino Monterosi Tuscia e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, girone C. Le due formazioni lottano per i rispettivi obiettivi anche se la squadra irpina è in un limbo da alcune giornate. Al momento, infatti, i ragazzi di Rastelli veleggiano a quota quarantatrè punti (undici vittorie, dieci pareggi, sedici sconfitte): ciò significa che un punto garantirebbe la matematica salvezza e una vittoria farebbe sperare in un posto play-off.

Dall’altra parte, invece, il Monterosi Tuscia a quota trentanove punti (nove vittorie, quattordici pareggi e altrettante sconfitte) e reduce da quattro punti in due partite, vuole vincere per sperare di evitare gli spareggi retrocessione. Bilanci simili in termini di gol: quarantadue quelli realizzati dall’Avellino, cinque in meno le reti segnate dai biancorossi laziali. Due gol in più subìti dagli irpini (quarantasette) rispetto agli ospiti. (Giulio Halasz)

DIRETTA AVELLINO MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Monterosi Tuscia non sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, in quanto l’emittente non ha inserito la partita di Serie C Girone C nel suo palinsesto. È per questo motivo che la visione di Avellino Monterosi Tuscia sarà disponibile esclusivamente in diretta streaming video per coloro che sono abbonati a Eleven Sports, che detiene i diritti di tutto il campionato. In alternativa, anche coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a DAZN potranno usufruire dello spettacolo, in quanto le due piattaforme hanno stipulato in Italia un accordo di subdistribuzione. La visione sarà disponibile su tutti i dispositivi abilitati: Smart Tv, smartphone, tablet e computer.

AVELLINO MONTEROSI TUSCIA: PUNTI PESANTI!

La diretta di Avellino Monterosi Tuscia, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie C Girone C, è uno scontro diretto per la salvezza. Entrambe le squadre, infatti, si trovano nella parte bassa della classifica. Gli irpini arrivano da tre sconfitte consecutive, rispettivamente contro Juve Stabia, Turris e Fidelis Andria. I laziali invece sono reduci da cinque risultati utili, tra cui nello scorso turno il pari a reti inviolate contro il Taranto, ma non sono ugualmente riusciti a scalare molte posizioni. Adesso si ritroveranno di fronte.

A essere avvantaggiato è sicuramente l’Avellino, che si trova al quattordicesimo posto a quota 43. I biancoverdi con un pareggio sarebbero certi della matematica salvezza. Anche in caso di sconfitta, però, tirerebbero un sospiro di sollievo se la Turris dovesse perdere contro il Foggia. È più complicata invece la situazione del Monterosi Tuscia. I biancorossi devono obbligatoriamente vincere per evitare i play-out, oltre che sperare nelle sconfitte di Fidelis Andria e Messina. Viceversa, il suo campionato non sarà finito con la partita odierna.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MONTEROSI TUSCIA

I due allenatori dovranno valutare bene le loro scelte per questa ultima giornata del campionato di Serie C Girone C. Le probabili formazioni della diretta Avellino Monterosi Tuscia, per questo motivo, sono quasi imprevedibili. I padroni di casa, da parte loro, dovranno sicuramente fare a meno di quattro pedine: non ci saranno lo squalificato D’Angelo, gli infortunati Aya e Russo e presumibilmente anche Kanoute, alle prese con un fastidio al ginocchio. Il tecnico Rastelli dovrebbe dunque proporre un 4-3-3 così strutturato: Pane; Ricciardi, Moretti, Sottini, Tito; Matera, Casarini, Dall’Oglio; Maisto, Marconi, Di Gaudio.

Per gli ospiti, invece, in campo non ci sarà neanche l’allenatore Stalteri, che è squalificato e dovrà lasciare il posto al suo vice. Non si tratta dell’unica assenza dettata dal Giudice Sportivo. Anche i calciatori Mbende e Verde sono stati messi forzatamente in tribuna. La formazione di partenza dovrebbe essere dunque un 3-4-3 così strutturato: Alia; Tartaglia, Giordani, Piroli; Lipani, Santoro, Parlati, Di Renzo; Vitali, Costantino, Carlini.

QUOTE AVELLINO MONTEROSI TUSCIA

Le quote della diretta Avellino Monterosi Tuscia danno per nettamente favoriti i campani, seppure siano pochi i punti che separano le due squadre. Andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Sisal per questo avvincente scontro salvezza di Serie C Girone C. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 1.80. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è offerto invece a 4.00. Il pari, con il segno X, si trova infine a 3.25.











