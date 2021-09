Diretta Avellino Latina/ Streaming video tv: irpini per la prima vittoria (Serie C)

DIRETTA AVELLINO LATINA: PRIMA VITTORIA IRPINA?

Avellino Latina sarà diretta dal signor Antonino Costanza e, in programma alle ore 20:30 di domenica 12 settembre, è valida per la terza giornata di Serie C 2021-2022. Gli irpini l’anno scorso hanno fatto benissimo, prendendosi il secondo posto nel girone C; pur mancando i playoff si sono resi protagonisti di una stagione di livello assoluto, naturalmente erano attesi alla conferma ma per il momento hanno pareggiato due volte, contro Campobasso e Juve Stabia, e devono ancora spiccare il volo andando alla ricerca della prima vittoria, che potrebbe effettivamente arrivare oggi.

Il Latina, una delle squadre riammesse in Serie C a completamento degli organici, è tornata in terza divisione perdendo sul campo del Palermo, ma poi si è rifatto battendo la Paganese nell’esordio casalingo: le ambizioni sono quelle di salvarsi senza passare dagli spareggi, ma non è poi escluso che si possa anche lottare per i playoff. Aspettando di scoprire come finirà la diretta di Avellino Latina, possiamo innanzitutto approfondire il discorso legato alle probabili formazioni della partita, valutando in maniera dettagliata le scelte dei due allenatori che si sfideranno al Partenio.

DIRETTA AVELLINO LATINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Latina viene trasmessa su Sky Sport 252, uno dei canali della televisione satellitare per cui è richiesto uno specifico abbonamento; come sempre poi c’è la modalità classica per avere accesso alle immagini, quella di visitare il portale Eleven Sports, che da parecchi anni è diventato la casa ufficiale della terza divisione. La visione del match in questo caso sarà in diretta streaming video; potrete sottoscrivere un abbonamento per la stagione oppure acquistare ogni volta il singolo evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni debitamente riportate.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO LATINA

Nel suo albero di Natale per Avellino Latina, Piero Braglia deve rinunciare allo squalificato Aloi: il posto in mezzo al campo sarà quindi di Mastalli, che affiancherà Carriero e Santo D’Angelo pur dovendosi preoccupare della concorrenza interna di De Francesco, Matera e Agostino Rizzo. Ciancio e Tito (ma attenzione alla candidatura di Mignanelli a sinistra) saranno i due terzini, con Luigi Silvestri e Dossena centrali difensivi; Francesco Forte in porta, davanti Plescia spera nella maglia ma Riccardo Maniero è favorito, Di Gaudio e Mamadou Kanoute saranno i trequartisti.

Si affida al 4-4-2 di stampo classico Daniele Di Donato: il punto fermo (almeno in questo inizio di campionato) è Carletti autore di una doppietta sabato scorso, al suo fianco Mascia è favorito su Rossetti e Jefferson – entrambi validi rimpiazzi – mentre gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Teraschi e Lorenzo Di Livio. A centrocampo a fare legna e impostare avremo Spinozzi e Tessiore; Ercolano e Nicolao completano le catene esterne giocando come terzini, i due centrali di difesa saranno Eros De Santis e Giorgini con Cardinali in porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo dare uno sguardo alle quote proposte dall’agenzia Snai per un pronostico su Avellino Latina: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,43 volte la vostra giocata, il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore corrispondente a 7,00 volte la somma messa sul piatto con questo bookmaker.

