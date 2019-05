Diretta Avellino Milano/ Streaming video e tv: Sidigas per chiudere (playoff basket)

Avellino Milano, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Carmelo Lo Guzzo e Mark Bartoli, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 24 maggio 2019, presso il PalaDelMauro della città campana, casa delle partite della Sidigas Avellino che ospita gara-4 dei quarti playoff della Serie A di basket con la possibilità di fare l’impresa eliminando l’Olimpia dalla corsa scudetto. Avellino Milano vedrà infatti la squadra allenata da Simone Pianigiani con le spalle al muro, perché gli irpini conducono nella serie per 2-1. Avellino ha fatto il colpaccio al Forum di Assago in gara-1 e poi si è ripetuta davanti ai propri tifosi l’altro ieri in gara-3, mettendo in grande difficoltà Milano che finora ha vinto solamente gara-2 e sarà costretta a ripetersi oggi violando il PalaDelMauro se vorrà portare la serie alla ‘bella’ e dunque a gara-5, per la quale si tornerebbe in Lombardia. La pressione è tutta su Milano, che non può fallire, Avellino invece ha una grande impresa a portata di mano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Milano sarà disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire su Eurosport 2 (canale 211 del decoder); in alternativa, come sempre, l’appuntamento con il campionato di basket Serie A è sulla piattaforma Eurosport Player, della quale bisogna essere clienti e che fornisce tutte le partite della stagione in diretta streaming video, quindi attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA AVELLINO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Avellino Milano, vanno naturalmente celebrate le due vittorie dei ragazzi di Massimo Maffezzoli, che è capo allenatore della Sidigas da poco più di un mese e sta costruendo una grande impresa. Due giorni fa in gara-3 abbiamo assistito a una partita dai molti volti, con scatti e risposte per gran parte del match. Partenza forte per Avellino che si era portata sul 21-7, reazione di Milano per ricucire il gap, nuovo allungo degli irpini con vantaggio in doppia cifra all’intervallo lungo, nel terzo quarto ottima Olimpia, tanto che al 30’ era davanti Milano. Dal 51-55 fissato da una tripla di Jerrels arriva però un parziale di 13-0 con cui Avellino si prende la partita e disegna sviluppi imprevedibili per questa serie che sulla carta doveva essere quella meno equilibrata di tutte ed invece rischia di consegnarci una clamorosa sorpresa. Una cosa è certa: Milano dovrà giocare in modo molto diverso da mercoledì sera, altrimenti il suo destino sarà segnato e si tratterebbe di una meritata eliminazione.



