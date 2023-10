Diretta/ Avellino Monterosi Tuscia (risultato 0-1) streaming video tv: Vano show! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA AVELLINO MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO LIVE 0-1): VANTAGGIO

La prima metà della diretta di Avellino e Monterosi Tuscia si è conclusa con un vantaggio di 0-1 per Monterosi Tuscia, grazie alla rete di Vano. La squadra ospite è riuscita a ottenere un prezioso vantaggio nel punteggio, mettendo pressione sulla difesa di Avellino.

Il gol di Vano potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita. Gli ospiti sembrano aver capitalizzato su un’opportunità e ora Avellino dovrà cercare di recuperare per invertire la situazione. Il secondo tempo sarà cruciale per entrambe le squadre: Monterosi Tuscia cercherà di difendere il vantaggio, mentre Avellino farà del suo meglio per creare opportunità d’attacco e pareggiare il punteggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AVELLINO MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO LIVE 0-0): CHE OCCASIONE

La diretta di calcio tra Avellino e Monterosi Tuscia ha preso il via con grande intensità nei primi venti minuti del primo tempo. Nonostante il risultato ancora fermo sullo 0-0, il campo ha visto alcune azioni promettenti. In particolare, Marconi ha avuto un’occasione che ha fatto tenere il fiato ai tifosi.

Con abilità e determinazione, ha cercato di sbloccare il punteggio, dimostrando un’impressionante capacità di creare pericoli nell’area avversaria. Il duello tattico tra le due squadre ha reso la partita avvincente, con entrambe le formazioni che cercano di prendere l’iniziativa. La difesa di entrambe le squadre ha resistito alle incursioni avversarie, mantenendo l’equilibrio sul terreno di gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AVELLINO MONTEROSI TUSCIA

Avellino Monterosi Tuscia, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. L’Avellino di Michele Pazienza cerca conferme, avviando un ciclo di tre partite in una settimana, con l’apertura contro il Monterosi. Questi sette giorni si prospettano già cruciali per la squadra allenata dall’ex Audace Cerignola, che è consapevole di non poter permettersi errori. L’Avellino è in crescita e ha battuto la Casertana in trasferta nell’ultimo impegno.

L’avversario sarà il Monterosi, guidato dall’ex allenatore Roberto Taurino, che finora non ha ancora vinto una partita ed è stato duramente sconfitto in casa dall’Audace Cerignola nell’ultimo impegno. Il Monterosi non ha assaporato la vittoria da 6 mesi, e questa “maledizione” è iniziata proprio dalla partita del 23 aprile contro l’Avellino. In quell’occasione, si trattava dell’ultima giornata di un campionato deludente per la squadra biancoverde, che si era concluso nel peggiore dei modi. Sei mesi dopo, la situazione è completamente ribaltata. C’è un notevole entusiasmo intorno all’Avellino, come dimostrato dall’ennesimo sold-out stagionale e dai mille biglietti concessi in deroga dal Sindaco Festa per la Curva Sud.

AVELLINO MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Avellino Monterosi Tuscia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Monterosi Tuscia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Mulè; Ricciardi, Armellino, Palmiero, D’Angelo, Tito; Sgarbi, Marconi. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Giordani, Altobelli, Sini; Bittante, Di Paolantonio, Frediani, Parlati, Di Renzo; Silipo, Costantino.

AVELLINO MONTEROSI TUSCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.22, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.











