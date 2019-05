Diretta Avellino Pergolettese/ Streaming video e tv: semifinale scudetto Serie D

Avellino Pergolettese, in diretta dallo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, si gioca alle ore 18:30 di venerdì 31 maggio: è la seconda semifinale nella poule scudetto della Serie D 2018-2019, una gara secca che stabilirà quale delle due squadre andrà a disputare la finale di Perugia. Le altre formazioni in lotta sono Cesena e Lecco; la formula del campionato della quarta divisione prevedeva che le nove vincitrici dei gironi si affrontassero in un turno diviso in tre triangolari, con le prime e la migliore delle seconde a incrociarsi in semifinale per stabilire poi la vincitrice dello scudetto. Avellino e Pergolettese sono peraltro le uniche due squadre che hanno dovuto giocare lo spareggio per arrivare alla promozione in Serie C; i cremaschi inoltre hanno anche ottenuto la qualificazione a questa partita come migliore seconda, grazie ai 3 punti conquistati nel girone vinto dal Cesena. Ora andiamo subito a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, mentre aspettiamo che cominci la diretta di Avellino Pergolettese che speriamo sia di grande impatto.ò

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv di Avellino Pergolettese, salvo variazioni di palinsesto: la partita di Serie D non godrà dunque nemmeno di una diretta streaming video, ma le informazioni utili del caso potranno arrivare attraverso le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, consultabili gratuitamente. Consigliamo in particolare di rivolgervi a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PERGOLETTESE

In Avellino Pergolettese. Giovanni Bucaro dovrebbe puntare sul 4-3-3 che ha battuto il Picerno: sarà assente lo squalificato Gerbaudo, dunque il centrocampo dovrebbe restare quello con Matute a fare da playmaker davanti alla difesa e il supporto di Carbonelli e Buono che agiranno in qualità di mezzali. A protezione del portiere Lagomarsini ci saranno poi Dondoni e Capitanio come centrali di una difesa completata da Betti e Parisi; De Vena la punta centrale in un tridente che prevede anche Da Dalt e Ciotola sugli esterni. Matteo Contini schiera la Pergolettese con il 3-4-3: Chiovenda il portiere, Lucenti, Bakayoko e Fabbro davanti a lui mentre Manfroni e Villa avanzano sulla linea dei centrocampisti, dove capitan Manzoni potrebbe tornare titolare al posto di Piras per fare reparto con Panatti. Tridente anche per i cremaschi: Okyere Gullit il centravanti – in ballottaggio con Bortoluz – Schiavini e Morello dovrebbero invece essere i laterali a completamento del reparto offensivo.



