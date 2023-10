DIRETTA AVELLINO POTENZA/ Video streaming tv: precedenti con dominio irpino (Serie C, 9 ottobre 2023)

DIRETTA AVELLINO POTENZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Avellino Potenza avrà l’arduo compito di chiudere questa settima giornata del campionato di serie C. Le due formazioni si sono affrontate già ben 7 volte: sono sei i successi dell’Avellino, ottenuti tra il 2020 ed oggi. Potenza che ha avuto la meglio nel primo scontro giocato contro i campani grazie alle reti realizzate da Ferri Marini e Murano. Risultato di 0-2 allo stadio Partenio di Avellino e vittoria per i rossoblù. Avellino che si rifà nei successivi sei incontri vincendo il primo per 0-1 grazie alla rete firmata da Riccardo Maniero.

Tra le sfide da segnalare sicuramente quella del 2022, terminata con una vittoria in trasferta per l’Avellino con le marcature di Maniero, Murano e Micovschi. L’ultima sfida in ordine temporale è quella giocata nel Febbraio di quest’anno. Avellino che passò in vantaggio grazie alle reti firmate da Russo e Marconi. Potenza che trovò il pareggio due volte con Caturano ma che poi si arrese ai due gol finali realizzati da Benedetti e ancora Marconi. (Marco Genduso)

AVELLINO POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Avellino Potenza sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Potenza in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AVELLINO POTENZA: STANNO MEGLIO I LUCANI!

Avellino Potenza, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 9 ottobre 2023, si gioca per la settima giornata del girone C di Serie C, un posticipo fra i tanti che in verità caratterizzano questo turno della terza serie. Per presentare la diretta di Avellino Potenza possiamo innanzitutto dare uno sguardo alla classifica, che ci indica come i padroni di casa irpini abbiano bisogno di una scossa, perché l’Avellino ha 7 punti in classifica e con la sconfitta a Messina nella scorsa giornata ha bloccato il primo momento favorevole della propria stagione, che appena prima aveva portato due successi consecutivi.

Dall’altra parte, il Potenza sta meglio, dal momento che i lucani hanno 10 punti e in questo momento sarebbero in zona playoff, per quanto senso possano avere calcoli del genere ad inizio ottobre. Per di più il Potenza arriva da una vittoria contro il Monterosi Tuscia e sicuramente cercherà un bel risultato in una trasferta prestigiosa per dare continuità al proprio cammino. I temi quindi sono ben delineati, ma chi farà meglio nella diretta di Avellino Potenza?

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO POTENZA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni della diretta di Avellino Potenza. Michele Pazienza deve tenere conto della squalifica di Benedetti oltre a vari infortunati e dovrebbe schierare il suo Avellino secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili titolari: Ghidotti in porta; Cancellotti, Mulè e Tito davanti a lui; nella linea del centrocampo a cinque Lores Varela, Palmiero, Armellino, Sannipoli e Maisto; infine nel tandem d’attacco Gori e Sgarbi.

La risposta del Potenza allenato da mister Alberto Colombo dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: in porta Gasparini; davanti a lui i quattro difensori Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco e Porcino; a centrocampo il terzetto formato da Saporiti (oppure Steffè), Schiattarella e Prezioso; infine, nel tridente offensivo del Potenza ecco Asencio, Caturano e uno tra Rossetti e Volpe.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine ecco uno sguardo pure al pronostico sulla diretta di Avellino Potenza secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa irpini partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,67, mentre poi si sale a quota 3,50 per il segno X in caso di pareggio ed infine il segno 2 varrebbe 4,75 volte la posta in palio in caso di colpaccio del Potenza.

