Diretta Avellino Virtus Francavilla/ Streaming video tv: crisi irpina? (Serie C)

Avellino Virtus Francavilla si gioca in diretta allo stadio Partenio, alle ore 17:30 di sabato 9 ottobre: siamo nell’ottava giornata del girone C di Serie C 2021-2022, ed è curioso notare come le due squadre abbiano un rendimento opposto rispetto a quello della scorsa stagione. L’Avellino ha perso una sola partita, domenica scorsa contro il Monterosi, ma per contro ha vinto una sola volta e dunque è pericolosamente vicino alla zona retrocessione, mentre l’anno scorso si era preso il secondo posto nel girone al termine della stagione regolare.

Sta invece volando la Virtus Francavilla, pur reduce dal pareggio interno contro il Taranto: seconda posizione alle spalle del Bari, i pugliesi possono tornare a giocarsi i playoff come accaduto qualche anno fa, e contro un avversario in difficoltà hanno oggi una bella occasione per confermarsi. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Avellino Virtus Francavilla, proviamo adesso a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Virtus Francavilla verrà trasmessa su Sky Sport 253, un canale visibile anche sul digitale terrestre e accessibile in pay per view; inoltre come sappiamo questa partita sarà disponibile sul portale Eleven Sports, che da parecchi anni rappresenta la casa ufficiale della terza divisione, fornendo tutte le gare di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Per accedere alle immagini, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, potrete abbonarvi stagionalmente al sito oppure acquistare il singolo evento di volta in volta, secondo un prezzo fissato all’inizio dell’anno e che non varierà, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA

Piero Braglia affronta Avellino Virtus Francavilla con il 4-3-3: Alberto Dossena e Davide Bove dovrebbero essere i due centrali a protezione di Francesco Forte, poi Ciancio e Mignanelli (o Tito) correranno sugli esterni con un centrocampo nel quale Aloi può essere supportato ancora da Carriero e Santo D’Angelo, pur se De Francesco e Mastalli sono alternative più che valide. Così Agostino Rizzo e Gagliano per il tridente, ma eventualmente dovrebbero rimanere fuori Mamadou Kanoute e Riccardo Maniero; a sinistra, sarebbe confermato Micovschi.

Sarà un 3-5-2 quello della Virtus Francavilla di Roberto Taurino: Nobile il portiere, linea Miceli-Caporale-Idda davanti a lui, due esterni che si alzano a centrocampo e possono essere Pierno e Enyan (a sinistra però se la gioca Ingrosso). Mastropietro potrebbe essere una mezzala offensiva al posto di Carella, con Prezioso e Tchetchoua regolarmente in campo; Tulissi e Leonardo Pérez ci provano davanti, dove Maiorino e Danilo Ventola appaiono comunque in vantaggio e dovrebbero dunque iniziare la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Avellino Virtus Francavilla possiamo consultare le quote ufficiali fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la giocata, mentre con il segno 2 che regola l’eventualità del successo ospite il guadagno corrisponderebbe a 5,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

