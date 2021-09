DIRETTA AZERBAIJAN PORTOGALLO/ Video streaming Canale 20: i precedenti sono 7

DIRETTA AZERBAIJAN PORTOGALLO: I TESTA A TESTA

Ovviamente il precedente più recente di Azerbaijan Portogallo fa riferimento al match di andata in queste qualificazioni Mondiali 2022: andato in scena lo scorso marzo, era stato vinto dalla nazionale lusitana sul neutro di Torino (Allianz Stadium), tra l’altro soltanto per 1-0 e grazie all’autogol di Maksim Medvedev, che al 37’ minuto aveva infilato il suo portiere Shahrudin Mahammadaliyev. In totale invece Azerbaijan Portogallo si è giocata 7 volte, e gli azeri non hanno mai vinto: nel settembre 1999 avevano strappato un pareggio nelle qualificazioni agli Europei 2000, il gol di Zaur Tagidaze era stato pareggiato da Luis Figo al 90’ e rappresenta una beffa per la nazionale all’epoca allenata da Ahmad Alaskarov. Quella rete è anche l’unica mai segnata dall’Azerbaijan contro il Portogallo, che dunque con riferimento a questa sfida diretta ha la porta inviolata da 439 minuti; l’ultima allo stadio Olimpico di Baku, valida per le qualificazioni al Mondiale 2014, era stata vinta dai lusitani con un 2-0 firmato nel secondo tempo da Bruno Alves e Hugo Almeida, mentre la vittoria più ampia risale al 1999 ed è un 7-0 interno, con le doppiette di Joao Pinto e Pauleta tra gli altri marcatori. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA AZERBAIJAN PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Azerbaijan Portogallo è disponibile su Canale 20: l’emittente trasmetterà infatti questa partita valida per le qualificazioni Mondiali 2022, e sarà un appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrrestre. In assenza di un televisore, gli appassionati potranno poi seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito mediasetplay.mediaset.it, selezionando ovviamente il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASETPLAY

AZERBAIJAN PORTOGALLO: PARTITA SCONTATA?

Azerbaijan Portogallo sarà diretta dall’arbitro italiano Marco Guida: appuntamento alle ore 18:00 di martedì 7 settembre – fuso orario di casa nostra – presso lo stadio Olimpico di Baku, dove questa partita è valida per le qualificazioni Mondiali 2022. Nel gruppo A la situazione non è ancora definita: i lusitani non hanno giocato il secondo dei tre match previsti per settembre perché avevano il turno di riposo – il girone è composto da 5 nazionali – e hanno approfittato per disputare un amichevole contro il Qatar, mentre per l’Azerbaijan è ormai chiaro che la qualificazione non arriverà.

Portogallo che, trascinato dai gol e i record di Cristiano Ronaldo, ha vinto contro l’Irlanda una partita complicatissima e tenuto il passo della Serbia: a novembre si giocherà in terra portoghese una sfida diretta che sarà facilmente decisiva per timbrare primo posto e qualificazione diretta ai Mondiali, lasciando l’avversaria agli spareggi. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Azerbaijan Portogallo; mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni previste a Baku.

PROBABILI FORMAZIONI AZERBAIJAN PORTOGALLO

Nel 4-3-3 di Giovanni De Biasi per Azerbaijan Portogallo dovremmo vedere scelte molto simili a quelle dello scorso sabato: in porta andrà Mahammadaliyev, davanti a lui avremo una difesa con Haghverdi e Badalov centrali mentre sulle corsie laterali agiranno Medvedev e Kryvotsiuk. Poi, un centrocampo nel quale Qarayev sarà il perno di riferimento con Bayramov e Mahmudov che giocheranno come mezzali; nel tridente offensivo Sheydayev cerca posto ma Emreli resta favorito come prima punta, quindi i due esterni dovrebbero essere ancora una volta Alasgarov e Ozobic.

Modulo speculare per il Portogallo di Fernando Santos, che ha fatto riposare i titolari contro il Qatar: dunque per questa partita dovremmo vedere Rui Patricio protetto da Pepe e Ruben Dias, con Joao Cancelo e Raphael Guerreiro a percorrere le fasce laterali. In mezzo al campo torna Palhinha a fare da playmaker, al suo fianco Bruno Fernandes e Bernardo Silva sono i candidati a fare gli interni e davanti rientra Cristiano Ronaldo, che dovrebbe partire da sinistra andando a posizionarsi al fianco del centravanti tattico Diogo Jota, con Rafa Silva largo a destra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le sue quote ufficiali per Azerbaijan Portogallo, e ovviamente la nazionale lusitana è nettamente favorita: il segno 2 per la sua vittoria ha infatti un valore di 1,15 volte quanto messo sul piatto, già con l’eventualità del pareggio arriviamo a una vincita corrispondente a 7,25 volte la giocata mentre il segno 1, sul quale puntare per il successo della nazionale azera, vi permetterebbe di guadagnare addirittura 16,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

