Diretta Badalona Brescia/ Streaming video tv: Germani in Spagna (Eurocup)

DIRETTA BADALONA BRESCIA: IMPRESA COMPLICATA PER I LOMBARDI

Badalona Brescia, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, martedì 11 ottobre 2022, si gioca presso il Palau Olimpic De Badalona, naturalmente nella città catalana, per la prima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023 di basket. Siamo all’inizio di una lunghissima avventura stagionale, la diretta di Badalona Brescia offrirà un debutto subito impegnativo per la Germani Brescia sul campo del Joventut Badalona, che è sicuramente una delle squadre più attrezzate e vorrà riscattare la delusione della scorsa stagione, quando invece Brescia non partecipò alla Eurocup, ma fu la rivelazione della nostra Serie A. Calcoli non se ne possono fare, diciamo solamente che sarebbe bello cominciare con una vittoria.

DIRETTA ULM VENEZIA/ Video streaming tv: parola al coach Walter De Raffaele

La Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima formula che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite nella stagione regolare per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le sfide della eliminazione diretta saranno tutte in partite singole. L’obiettivo minimo è passare il turno, ma possibilmente anche piazzarsi in alto per garantirsi una buona griglia. Per Brescia sarà un’avventura tutta da scoprire, fin dal primo esame subito molto impegnativo: che risposte ci darà la diretta di Badalona Brescia?

Diretta/ Virtus Bologna Bursaspor (risultato finale 80-67) trionfo delle V Nere!

DIRETTA BADALONA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Badalona Brescia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA BADALONA BRESCIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Badalona Brescia, abbiamo già accennato al fatto che per la Germani Brescia questa sarà una partita molto difficile contro una delle squadre migliori protagoniste nella Eurocup 2021-2022 manche beffata in modo amaro. Ricordiamo infatti che il Badalona aveva vinto il proprio girone ma poi agli ottavi di finale fu vittima contro il Ratiopharm Ulm di una clamorosa sorpresa, perché i tedeschi che erano stati ottavi nell’altro girone eliminarono proprio il Badalona. Possiamo considerare questo esempio la dimostrazione della stranezza della formula: diciotto partite di stagione regolare per poi magari ribaltare tutto in una sola sera.

Diretta/ Valencia Virtus Bologna (risultato 73-83): V Nere in finale di Eurocup!

Per parlare invece di Brescia, possiamo fare riferimento a quanto è successo nelle prime due giornate del nuovo campionato di Serie A per la Germani, che aveva debuttato con una eccellente prestazione a Milano, pur perdendo 78-77 il derby lombardo, mentre poi nella seconda giornata ecco la vittoria casalinga per 88-83 in un altro derby, in questo caso contro Varese. Da adesso in poi tuttavia sarà quasi come avere due campionati in una sola stagione, sarà infatti un cammino molto lungo anche quello nella Eurocup…











© RIPRODUZIONE RISERVATA