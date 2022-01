Diretta Badalona Trento/ Streaming video tv: Aquila, missione impossibile? (Eurocup)

DIRETTA BADALONA TRENTO: SFIDA TOSTISSIMA

Badalona Trento, in diretta dal Palau Olimpic alle ore 21:00 di martedì 18 gennaio, è valida per la decima giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2021-2022. Inizia il girone di ritorno in regular season: l’Aquila lo apre con l’ultima posizione dopo essere stata battuta a Belgrado, una sconfitta netta contro il Partizan che ha lasciato la Dolomiti Energia ad una sola vittoria e con una situazione a questo punto parecchio complessa, considerando che le partite da recuperare per qualificarsi agli ottavi sono tre e che ce ne sono ancora nove da giocare, dunque un margine ora molto esiguo.

Per di più la Joventut, che aveva già passeggiato alla BLM Group Arena in ottobre, è la prima della classe nel suo girone, e arriva dalla bella vittoria contro il Lokomotiv Kuban: insomma per Lele Molin e i suoi ragazzi un’altra sfida complicatissima, che potrebbe quasi mettere la parola fine sulle speranze di passaggio del turno. Vedremo comunque come andranno le cose nella diretta di Badalona Trento; mentre aspettiamo che la serata del Palau Olimpic prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi che potrebbero emergere dalla partita di Eurocup.

DIRETTA BADALONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Badalona Trento sarà garantita dalla televisione satellitare: ancora una volta dobbiamo ricordare infatti che la Eurocup, almeno le partite delle tre italiane, è garantita da Sky che fornisce ai suoi abbonati il servizio settimana dopo settimana, con la consueta alternativa della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BADALONA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Cosa dire della diretta di Badalona Trento? La Joventut, società storica che nel corso degli anni ha avuto qualche problema nel mantenere il livello di massima competitività europea, in questa stagione parte senza ombra di dubbio con l’obiettivo dichiarato di vincere la Eurocup, e il passo che sta tenendo fino a questo momento lo sta dimostrando. La vittoria sul Lokomotiv Kuban ha confermato il primato nel girone insieme al Partizan; curiosamente, proprio le due squadre che Trento affronta nelle ultime due giornate.

La Dolomiti Energia forse ha fatto la precisa scelta di puntare maggiormente sul campionato, chiaramente ci può stare visto che arrivare in semifinale in Serie A1 è certamente possibile ma, anche così, il rendimento in Eurocup da parte dell’Aquila è assolutamente sotto il par, perché vincere una sola delle nove partite giocate – alcune contro squadre francamente abbordabili – non era nei piani anche solo valutando il roster a disposizione di Lele Molin. Adesso, come già detto, riuscire a tornare in corsa per un posto nel tabellone degli ottavi di finale è complicato; vedremo se nella diretta di Badalona Trento arriverà una reazione di orgoglio che potrebbe cambiare tutto il girone di ritorno in regular season, certamente le possibilità ci sono…

