DIRETTA TRENTO BUDUCNOST: I TESTA A TESTA

La diretta di Trento Buducnost sta diventando quasi una classica in Eurocup: contiamo otto precedenti e le due squadre si sono affrontate anche nelle ultime due stagioni, dopo una pausa di qualche anno. Il bilancio premia il Buducnost, che ha sei vittorie contro le due di Trento; nell’ultima giocata alla Il T Quotidiano Arena, lo scorso gennaio, i montenegrini hanno dominato prendendosi una vittoria di 19 punti (78-97), assoluto protagonista era stato Nikola Tanaskovic capace di 19 punti e 8 rimbalzi tirando 9/10, poi Buducnost aveva mandato altri cinque giocatori in doppia cifra facendo benissimo con la panchina, che aveva segnato la bellezza di 50 punti, oltre la metà del totale.

DIRETTA/ Trento Venezia (risultato finale 82-70): rimonta casalinga! (basket A1, 5 ottobre 2024)

Trento aveva vinto la precedente partita casalinga, che invece era stata tirata: nel marzo di un anno fa l’Aquila si era imposta per 79-76, sigillando il successo con un canestro di Darion Atkins a quattro secondi dalla sirena. MVP del match era stato Trent Lockett: appena 9 punti con 2/6 dal campo, ma anche 8 rimbalzi, 3 assist e soprattutto 5 recuperi. Avevamo poi avuto 16 punti di Diego Flaccadori e 14 di Andrejs Grazulis, la vittoria alla fine non sarebbe servita per superare lo scoglio del girone (anzi, la stagione di Eurocup era stata pessima) e allora speriamo che stasera venga replicata ma con esito finale diverso. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trento Sopot (risultato finale 84-78) video streaming tv: Ford 20 punti (Eurocup, 2 ottobre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TRENTO BUDUCNOST IN STREAMING VIDEO TV

Sarà come sempre Sky Sport a fornire la diretta tv di Trento Buducnost, che dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati: la partita di Eurocup viene garantita da questa emittente come tutte quelle della Dolomiti Energia e di Venezia nel corso della stagione, ad affiancare la messa in onda ci sarà, per i clienti, il servizio di diretta streaming video che grazie all’applicazione Sky Go non comporta costi aggiuntivi. In alternativa, e sempre tramite i vostri apparecchi mobili, potrete assistere al match anche su DAZN e Now Tv, anche in questo caso in abbonamento.

Diretta/ Reggio Emilia Trento (risultato finale 76-92): Lamb MVP! (basket A1, 28 settembre 2024)

PARTITA DA VINCERE!

Con la diretta Trento Buducnost andiamo a parlare di una partita molto intrigante che si gioca per la terza giornata di basket Eurocup 2024-2025: qui siamo nel girone A e alla Il T Quotidiano Arena la Dolomiti Energia va a caccia di conferme dopo un inizio di stagione davvero brillante. In questa competizione Trento ha battuto Sopot una settimana fa ma aveva già sfiorato il colpo grosso sul parquet di Gran Canaria; sembra che Paolo Galbiati abbia davvero trovato la quadratura del cerchio anche grazie ai nuovi acquisti, e che questa Trento possa giocarsi quel play in (o già playoff, ma sarà dura) mancato nelle passate stagioni.

Al netto della formula, ovviamente, perché questa è cambiata lo scorso anno ma resta il fatto che ultimamente l’Aquila abbia faticato tantissimo in Eurocup; oggi invece ha una possibilità anche se siamo solo all’inizio del percorso, intanto la sfida contro il Buducnost resta da vincere perché i montenegrini sono partiti perdendo entrambe le gare del torneo, dunque una bella occasione nella diretta Trento Buducnost. Aspettando che la partita si giochi, proviamo adesso a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero tenerci compagnia nel corso della serata alla Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO BUDUCNOST: L’AQUILA VOLA GIÀ ALTA

La diretta Trento Buducnost ci consegna una sfida tra due squadre che sono abituate a giocare in Eurocup; qualche tempo fa i montenegrini sono anche riusciti a fare un’incursione in Eurolega, ma in generale il loro livello sembra essersi abbassato e questo avvio di stagione lo conferma. Per questo motivo Trento ha una bella opportunità per riportare in positivo il suo record nel girone A, e rimanere a contatto con la qualificazione al play in; abbiamo già detto che l’anno scorso la Dolomiti Energia ci aveva provato fino all’ultimo, ma non era riuscita a superare la fase iniziale di Eurocup venendo eliminata con tanti rimpianti.

L’avvio di annata 2024-2025 ci ha però consegnato una squadra molto solida, che certamente si poggia sul talento individuale di alcuni elementi ma che rimane molto ben allenata da Galbiati, che l’anno scorso si è fatto le ossa in Eurocup e ora, con una stagione di esperienza in più, potrebbe condurre l’Aquila a vette esplorate solo nel decennio precedente. Sicuramente il fatto di giocare in casa contro una squadra non troppo in fiducia potrebbe aiutare, ma la parola d’ordine sarà comunque quella di non sottovalutare l’impegno; noi vedremo cosa succederà nella diretta Trento Buducnost, che a questo punto è sempre più vicina.