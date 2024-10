DIRETTA TRENTO VENEZIA: UNA CLASSICA!

La diretta Trento Venezia ci fa compagnia alle ore 20:00 di sabato 5 ottobre 2024: siamo alla Il T Quotidiano Arena per la partita che apre la 2^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. Bell’appuntamento e gara ormai diventata classica, sette anni fa è stata una finale scudetto ma bisogna dire che nel corso degli anni sia Trento che Venezia hanno saputo confermarsi, magari ultimamente non hanno più raggiunto quelle vette ma sono squadre che possiamo considerare outsider e che possono anche puntare alla semifinale dei playoff, pur se la loro stagione è iniziata in maniera abbastanza diversa.

Molto bene Trento, subito corsara a Reggio Emilia; la Dolomiti Energia ha cambiato parecchio e ha già messo in mostra ottime individualità, così anche la Reyer Venezia che però ha avuto una falsa partenza, arriva dalla sconfitta di Lubiana in Eurocup ma era già caduta in casa contro Treviso alla prima di campionato, dunque ha bisogno di rilanciarsi per non restare troppo indietro. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Trento Venezia, aspettando che la partita prenda il via possiamo provare nuovamente ad analizzarla parlando degli aspetti principali attesi sul parquet della Il T Quotidiano Arena.

TRENTO VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Buone notizie per tutti gli appassionati, la diretta tv di Trento Venezia sarà disponibile su Eurosport 2 e dunque accessibile in televisione, anche se l’appuntamento è riservato ai possessori di un abbonamento al satellite essendo che questo canale è al numero 211 del decoder. In alternativa la diretta Trento Venezia sarà garantita dalla piattaforma DAZN, che fornisce tutte le gare di basket Serie A1 in diretta streaming video; anche in questo caso naturalmente dovrete essere abbonati al servizio.

DIRETTA TRENTO VENEZIA: ANTIPASTO DI EUROCUP

È sempre molto interessante parlare della diretta Trento Venezia, anche perché le due squadre sono da anni impegnate in Eurocup e anche nel corso di questa stagione proveranno ad andare a caccia del superamento del girone, obiettivo che era sfuggito di recente tra parecchi rimpianti. Abbiamo dunque due realtà che hanno una dimensione internazionale acclarata; Venezia per esempio non ha mai nascosto il proposito di arrivare a giocare in Eurolega ma fino a questo momento ha mancato il passo, l’avvio attuale ci dice che sarà difficile anche in questa stagione ma naturalmente staremo a vedere.

Per quanto riguarda Trento, la Dolomiti Energia è una squadra che nella nostra Serie A1 si è dimostrata straordinariamente regolare, presenza sostanzialmente fissa ai playoff ma, dopo le due finali consecutive, il range è rimasto quello del primo turno senza troppi scossoni, anche se qui naturalmente bisognerebbe fare un discorso maggiormente approfondito su come siano cambiati i rapporti di forza all’interno del campionato. La diretta Trento Venezia rimane comunque un match da seguire per scoprire come procederà la stagione di Aquila e Reyer, detto che il cammino sarà lungo e sarà importante anche gestire il doppio impegno.