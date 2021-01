Diretta Bamberg Fortitudo Bologna/ Streaming video DAZN: l’ultima in Champions League

DIRETTA BAMBERG FORTITUDO BOLOGNA: PARTITA SENZA OBIETTIVI

Bamberg Fortitudo Bologna si gioca in diretta dalla Brose Arena, alle ore 18:30 di mercoledì 27 gennaio: l’ultima partita nel gruppo F di basket Champions League 2020-2021 conta il giusto, e cioè nulla. L’Aquila, che dai tedeschi aveva subito una ripassata alla Unipol Arena, è già ampiamente eliminata e, nella migliore delle ipotesi, potrebbe concludere le sue fatiche internazionali con la prima vittoria nel girone, tanto per togliersi lo sfizio e prendere un po’ di fiducia per gli impegni di campionato; anche il Bamberg però ha da chiedere poco a questo match, essendo qualificato e certo del primo posto nel girone.

I tedeschi, se vogliamo, sperano di chiudere imbattuti per lanciare un chiaro segnale alle avversarie e inseguire il sogno (al momento ancora virtuale e platonico) di sollevare il trofeo avendo vinto tutte le partite; per il resto sarà una sfida a basso voltaggio, e nella quale potremmo anche vedere tanto minutaggio per seconde e terze linee. Il responso lo darà il parquet; nel frattempo, aspettando la diretta di Bamberg Fortitudo Bologna, possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA BAMBERG FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bamberg Fortitudo Bologna non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per seguire la partita di Champions League è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha preso in carico i match di questa competizione di basket. La visione sarà dunque in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA BAMBERG FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Con Bamberg Fortitudo Bologna si conclude la campagna europea della Lavoropiù: c’era tanta attesa per il ritorno alla dimensione internazionale, ma i problemi verificatisi all’inizio della stagione, e sfociati nell’esonero di Meo Sacchetti, hanno portato l’Aquila a disputare un girone di Champions League davvero pessimo. Tutte partite perse, e una competitività che non si è mai vista: se in campionato Luca Dalmonte ha messo a referto qualche vittoria utile per allontanare la zona retrocessione, in questo contesto non è mai riuscito ad alzare l’asticella. Dunque, sarà un’eliminazione amara ma se non altro Bologna potrà ora concentrarsi sulla Serie A1 e una rincorsa ai playoff ancora del tutto possibile; il Bamberg, ridimensionato dopo il periodo scintillante di qualche anno fa, è una delle forti candidate a vincere la Champions League e aspetta di conoscere il nome della sua avversaria nella Top 16, sapendo comunque che chiunque sarà avrà tutte le possibilità di superare il turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA